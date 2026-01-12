L’Alt Empordà, epicentre del malestar de la pagesia catalana
«Els pagesos som animals mesells que sembrem cada any i fins al cap de 9 mesos no saps si colliràs o no; aquí estem fent el mateix»
Dilluns al vespre, una trucada de Jordi Ginebreda des de Barcelona serveix perquè els pagesos concentrats des de feia cinc dies a Pontós fossin informats que el president Salvador Illa havia assegurat que «quan parla el conseller Ordeig, parla el govern de la Generalitat». Això, en altres paraules, volia dir que Illa donava per bones les promeses que el seu conseller d’Agricultura havia fet diumenge al vespre en una reunió a la sala de plens de l’Ajuntament de Bàscara. És a dir, anar junts, pagesos i Generalitat, a Madrid, a negociar mesures correctores dels efectes del pacte comercial entre la Unió Europea i el Mercosur i desencallar, de manera ràpida, altres demandes dels pagesos sobre fiscalitat o control de la fauna cinegètica que ja s’arrosseguen des de fa temps. Unes paraules d’Illa que van servir perquè l’assemblea decidís aixecar el tall a l’autopista i N-II «convençuts que la mobilització ha estat històrica» i que «estem més organitzats i units que mai» per tornar «a mobilitzar-nos quan calgui».
La intervenció de Salvador Illa arribava després de cinc dies de fortes mobilitzacions dels pagesos amb talls de carreteres arreu de Catalunya amb, de manera especial, una gran incidència a l’Alt Empordà on desenes de tractors han tallat durant dies tant l’autopista AP-7 com l’N-11 amb Pontós com a centre d’operacions. Els talls van començar la matinada de dimecres a dijous i, després que divendres la majoria de països, Espanya inclosa, donessin suport a l’acord comercial amb el Mercosur, la protesta va agafar més força durant el cap de setmana. Els pagesos exigien parlar amb el conseller Òscar Ordeig per, de la mateixa manera que va passar abans de Nadal amb els pescadors, la Generalitat anés de la seva mà per convèncer el govern de l’Estat que Espanya fes com França o Irlanda i s’oposés a l’acord amb el Mercosur. En declaracions a l’agència ACN des de Pontós, el portaveu de Revolta Pagesa Jordi Ginabreda es mostrava dissabte convençut que a Europa encara hi havia partit. «Els pagesos som animals mesells que sembrem cada any i fins al cap de 9 mesos no saps si colliràs o no; aquí estem fent el mateix», explicava, confiant que la forta mobilització encara podia donar els seus fruits.
Mentrestant, però, les paraules que arribaven des del bàndol de la política no alimentaven aquest optimisme de Ginebreda. Després de reunir-se amb pagesos de Tarragona i Reus, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, destacava els possibles beneficis de l’acord amb el Mercosur assegurant que, amb l’obertura de mercats com el Brasil o l’Argentina, «qui més guanya és Catalunya». «Tenim un 105% de superàvit comercial agroalimentari, que volem mantenir i ampliar», va dir Ordeig. Unes paraules que, de fet, anaven en la mateixa línia que la rebuda de Pedro Sánchez a la notícia que la majoria de països de la unió no vetaven l’acord comercial. «En el món d’avui, no tot són aranzels, amenaces i males notícies. Alguns aixequem nous ponts i aliances per mirar de forjar una prosperitat compartida», havia assegurat Sánchez a través de les seves xarxes socials.
Mentrestant, a Pontós, l’arribada del cap de setmana va obrir la porta a que els pagesos notessin el suport d’un part de la ciutadania amb les seves demandes. «La pagesia ja està prou castigada. Ara només ens falta això, no poder gaudir dels productes quilòmetre zero i que vinguin de fora», explicava a l’ACN, la Lourdes, una veïna de Navata, que dissabte es va acostar fins a Pontós, acompanya de l’Anna que posava sobre la taula el desajust entre l’habitual discurs d’apostar per l’alimentació de «quilòmetre zero» i obrir les portes de bat a bat als productes de fora. «El que ens arriba com a consumidors ha de ser de qualitat, i aquesta només es pot garantir quan els productes són d’aquí».
Reunió amb Ordeig a Bàscara
L’obstinament dels pagesos empordanesos i gironins concentrats a Pontós mantenint el tall a l’AP-7 i l’N-II en cap de setmana tenia un objectiu: parlar amb Òscar Ordeig. Una reunió que, finalment, va arribar diumenge al vespre a la sala de plens de l’Ajuntament de Bàscara. «Demanem aixecar els talls de carretera i anar als espais on toca per debatre tots els reptes que tenim, cal fer un front comú i cedir, tots plegats», assegurava Ordeig a la sortida d’una reunió on, entre d’altres coses, va prometre als representants dels pagesos diferents mesures per minimitzar l’efecte de l’acord amb el Mercosur. «Clàusules mirall, control de fronteres, clàusules de salvaguarda, un fons econòmic...».
A la reunió de Bàscara, Ordeig també i els pagesos també van posar sobre la taula aspectes sobre «fiscalitat» o «control cinegètic». La reunió de Bàscara, però, no va servir pe aixecar els talls perquè, tips de promeses, els pagesos de l’assemblea de Pontós van decidir que calia esperar un pronunciament de Salvador Illa donant suport a les paraules d’Ordeig. Un pronunciament que, finalment, va arribar aquest dilluns a la tarda.
