NECROLÒGIQUES
Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
Gerard Vilà
Pontós
Els pagesos han aixecat el tall que des de fa cinc dies té bloquejada l'autopista AP-7 a Pontós, en protesta per l'acord del Mercosur i la política agrària europea. Prop d'una cinquantena de manifestants que encara quedaven a la calçada han començat a recollir "amb el cap ben alt" tota la instal·lació que s'havia preparat i han anat marxant progressivament amb els seus tractors. Un cop acabada la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els representants de Revolta Pagesa, aquests han trucat als seus companys dels diferents talls per tal d'informar-los del resultat de la trobada. Després d'una petita assemblea, els pagesos gironins han decidit aixecar el tall a l'AP-7.
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director
- Veïns de l'Alt s'afegeixen a la protesta pagesa a l'AP-7 a Pontós
- Els pagesos de l'Empordà passen la tercera nit tallant carreteres per l'acord de la UE amb el Mercosur
- Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta 'etèrica
- L’ampliació del Museu el Joguet de Catalunya a Figueres comença a caminar per a reforçar la 'Ciutat dels Museus
- Desapareix una dona de 78 anys a Roses
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella