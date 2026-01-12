Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada

La votació dels pagesos, aquest vespre a Pontós.

La votació dels pagesos, aquest vespre a Pontós. / Gerard Vilà

Gerard Vilà

Pontós

 Els pagesos han aixecat el tall que des de fa cinc dies té bloquejada l'autopista AP-7 a Pontós, en protesta per l'acord del Mercosur i la política agrària europea. Prop d'una cinquantena de manifestants que encara quedaven a la calçada han començat a recollir "amb el cap ben alt" tota la instal·lació que s'havia preparat i han anat marxant progressivament amb els seus tractors. Un cop acabada la reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els representants de Revolta Pagesa, aquests han trucat als seus companys dels diferents talls per tal d'informar-los del resultat de la trobada. Després d'una petita assemblea, els pagesos gironins han decidit aixecar el tall a l'AP-7.

