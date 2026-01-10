Veïns de l'Alt Empordà s'afegeixen a la protesta pagesa a l'AP-7 a Pontós
S'han fet una fideuà popular per a 300 persones
Berta Artigas Fontàs (ACN)
Desenes de veïns de l'Alt Empordà s'han acostat al tall de l'AP-7 a Pontós per donar suport a la mobilització de la pagesia contra l'acord del Mercosur. El fet que la protesta coincidís amb el cap de setmana ho ha afavorit. És el cas de l'Anna, de Navata, que hi ha participat amb un grup d'amigues per defensar el consum de producte local: "El que ens arriba com a consumidors ha de ser de qualitat, i aquesta només es pot garantir quan els productes són d'aquí". També s'hi ha sumat en Raül, mestre d'Educació Física, que destaca que també són un col·lectiu "precaritzat" i que "per empatia" avui són allà. Per dinar han cuinat un arròs per a 300 persones.
Aquest migdia s'ha celebrat un dinar popular al tall de l'AP-7 a Pontós, on s'ha cuinat una fideuà per 300 persones. Algunes d'elles no eren pagesos, sinó veïns del municipi i famílies que han volgut venir per donar suport al sector primari.
"La pagesia és qui cuida el territori i ens permet gaudir d'un entorn viu i ordenat", ha dit l'Anna, de Navata. També ha advertit que l'entrada de productes de fora sense els mateixos controls posa en risc aquest model.
"La pagesia ja està prou castigada. Ara només ens falta això, no poder gaudir dels productes quilòmetre zero i que vinguin de fora", ha detallat la Lourdes, que també ha vingut de Navata.
"És una vergonya que políticament no es defensi el sector primari", ha afegit en Raül, "igual que també haurien de defensar l'educació i altres serveis".
Altres veïns, com l'Albert, que ha participat amb la seva parella i les seves dues filles, han alertat que el que afecta la pagesia pot acabar afectant la resta de treballadors. "Avui són els pagesos, demà poden ser els autònoms", ha assegurat i ha reivindicat que la protesta defensa el benestar de tothom a mitjà i llarg termini.
En Jordi ha aprofitat l'avinentesa i ha vingut des d'Orriols amb bicicleta. "Són els meus veïns i els meus amics. El mínim és venir a donar-los suport", ha declarat a l'ACN. "He fet una mica d'esport i ara diuen que em donaran dinar", ha assegurat.
