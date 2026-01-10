Eneologia
Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta "etèrica"
El projecte, impulsat per Carlota Pena, segona generació de Vinyes d'Olivardots de Capmany, està inspirat en el concepte del cos etèric, vinculat a l'energia vital i al que és intangible, i recentment ha estat reconegut amb el premi Vinari 'Gràfiques Varias' a la Millor Etiqueta
L'etiqueta del vi Ethèric Blanc de Negres del Celler Vinyes d'Olivardots de Capmany ha estat reconeguda als Premis Vinari 2025, el certamen de referència del vi català, amb el guardó Vinari 'Gràfiques Diverses' a la Millor Etiqueta. El premi posa en valor la capacitat del disseny de transmetre emoció i relat més enllà del tast.
La imatge guardonada és protagonitzada per una papallona, un símbol clau del projecte. La totalitat de l'etiqueta l'ocupa un dibuix fet al carbó on el cos i les ales de l'esquerra apareixen ben definits, mentre que les ales de la dreta es transformen i s'esvaeixen en un grapat de fulles que s'escampen al vent. La papallona representa la subtilesa, la majestuositat i la sensibilitat, però també el pas entre el món físic i l'etèric, un concepte profundament lligat a la filosofia del vi.
Per a Carlota Pena, enòloga de la segona generació del celler, aquest reconeixement confirma que la seva visió del vi com a expressió artística i vitivinícola ha connectat amb el públic i el jurat. "És fantàstic. És molt difícil plasmar una idea que arribi a sensibilitzar altres persones i que, a sobre, t'ho reconeguin", celebra. El guardó, atorgat per un jurat especialitzat, no avalua el contingut organolèptic de l'ampolla, sinó la seva capacitat de comunicar, emocionar i construir una història a través del disseny.
Un projecte personal
Ethèric neix com una extensió molt personal del projecte de Vinyes d'Olivardots. Tal com explica Pena, forma part de la seva "col·lecció personal de vins" dins del celler i respon a la voluntat d'anar un pas més enllà en la manera d'entendre la vinya i el vi. "Volíem treballar una miqueta més la connexió amb la terra", apunta, en coherència amb l'agricultura biodinàmica que practiquen, una manera de treballar que no es limita només al sòl, sinó que incorpora una mirada més àmplia i holística.
Aquesta visió inclou la relació entre la planta i les energies còsmiques, un dels pilars de la biodinàmica. "És una agricultura que va una miqueta més enllà i que busca aquestes connexions", explica Pena, especialment a través del que ella anomena el cos etèric de la planta. "L'etiqueta està inspirada en aquest cos etèric, que és la primera aura que tenim al voltant del cos", detalla. Segons Pena, aquest tret no és exclusiu dels humans: "Les plantes també el tenen", i és precisament el que els dona la sensibilitat per reaccionar als canvis de l'entorn. Gràcies a això, per exemple, el cep sap quan ha de començar a trencar els borrons perquè creixin els sarments, energies que la planta percep i que l'observador atent pot llegir.
"L'etiqueta està inspirada en aquest cos etèric, que és la primera aura que tenim al voltant del cos"
Ethèric s'elabora en una parcel·la molt petita, concebuda com un espai d'experimentació amb una agricultura atrevida. Està situada en pendent, orientada al nord i protegida pels pins, amb unes condicions climàtiques úniques dins la DO Empordà, amb menys influència de la tramuntana i del sol directe. Els vins són de carinyena 100% negra. "És una vinya que ens permet provar dues maneres de mirar-la", diu Pena. Aquesta dualitat reflecteix també el concepte de cos físic i cos etèric, present tant en el vi com en el seu disseny.
D'aquesta vinya en surten dues expressions. El Blanc de Negres s'elabora per premsat directe i incorpora petites quantitats de carinyena blanca, ja que hi ha algun cep puntual d'aquesta varietat. Un cop premsat, s'hi afegeixen les pells de la carinyena blanca. És un vi molt expressiu, amb caràcter i personalitat, que manté una connexió constant amb la terra de granit on creix la vinya. El Negre, més tradicional, fermenta amb rapa i fa criança en bota; és un vi que mostra elegància i força, preservant la personalitat pròpia de la parcel·la.
Cada any només es produeixen entre 200 i 300 ampolles, depenent completament del comportament de la vinya. "Tot el que surt de la finca ho convertim en vi", explica Pena. Aquesta limitació reforça el caràcter artesanal i l'exclusivitat del projecte. El premi al disseny de Girafa Digital, amb il·lustració de Carola Sol, representa per les autores "un reconeixement no només a la qualitat del vi, sinó també la creativitat, la identitat i la història darrere de cada ampolla. ETHÈRIC és sensibilitat, origen i emoció en perfecte equilibri".
