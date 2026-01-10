Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ethèric, el vi de l'EmpordàPagesos autopistaNeteja FigueresPagesos N-II Pontós
instagramlinkedin

Desapareix una dona de 78 anys a Roses

Els Mossos d’Esquadra busquen María Flor, vista per última vegada el 4 de gener, i alerten que podria estar desorientada

María Flor, de 78 anys, desapareguda el 4 de gener a Roses

María Flor, de 78 anys, desapareguda el 4 de gener a Roses / Mossos d'Esquadra

Ariadna Gombau

María Flor, de 78 anys, va desaparèixer el passat 4 de gener a Roses. Segons han informat els Mossos d’Esquadra, que han demanat la col·laboració ciutadana, es tracta d’una dona d’1,70 metres d’alçada, amb els cabells canosos i de complexió prima.

La darrera vegada que va ser vista portava uns pantalons negres de xandall, un abric de color caqui o marró i sabatilles d’estar per casa. Des del cos policial alerten que podria estar desorientada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comencen a enderrocar la històrica casa del pintor Ramis de l'Escala
  2. Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella
  3. Un mort trobat a l'Empordà continua sense identificar
  4. La futura ubicació de l'estació d'autobusos de Figueres i la desaparició de l'actual genera debat en el ple municipal
  5. Els pagesos fan una crida a sumar-se al tall de carretera a l'Empordà: "És un problema col·lectiu"
  6. L'Ajuntament de Figueres assegura que 'evitarà els problemes de Girona' amb el nou servei de neteja
  7. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  8. L’Anxova Milionària de l’Escala reparteix prop de 700.000 euros a la Loteria del Nen

L’ampliació del Museu el Joguet de Catalunya a Figueres comença a caminar per a reforçar la "Ciutat dels Museus"

L’ampliació del Museu el Joguet de Catalunya a Figueres comença a caminar per a reforçar la "Ciutat dels Museus"

Desapareix una dona de 78 anys a Roses

Desapareix una dona de 78 anys a Roses

Els pagesos tallen l'N-II també als cotxes i reclamen una trucada del conseller Ordeig

Els pagesos tallen l'N-II també als cotxes i reclamen una trucada del conseller Ordeig

L’1% més ric del planeta ha emès en només deu dies el total d’emissions que li correspondrien per a tot el 2026

L’1% més ric del planeta ha emès en només deu dies el total d’emissions que li correspondrien per a tot el 2026

Europa, Trump i Groenlàndia

Europa, Trump i Groenlàndia

Santi Vila: “Companys de Junts que m’havien considerat un botifler m’han trucat per dir-me que van ser injustos”

Santi Vila: “Companys de Junts que m’havien considerat un botifler m’han trucat per dir-me que van ser injustos”

Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta "etèrica"

Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta "etèrica"

“La recerca serà l'única manera que podrem arribar a combatre l'Alzheimer”

“La recerca serà l'única manera que podrem arribar a combatre l'Alzheimer”
Tracking Pixel Contents