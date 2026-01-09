Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protesta

Els pagesos de l'Empordà confien en "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur

Els manifestants segueixen tallant l'AP-7 i demanen a la societat que s'afegeixi a la protesta

Els pagesos plantant un pi a l'autopista.

Els pagesos plantant un pi a l'autopista. / Gerard Vilà

Gerard Vilà | Aleix Freixas

Pontós

Els pagesos empordanesos i gironins mantenen l'esperança que el tall de l'autopista a Pontós serveixi per "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur després de l'aval de la UE. Aquest divendres s'ha acordat la signatura que hauria de tenir lloc dilluns, però els pagesos consideren que la mobilització pot fer canviar de parer les administracions. Per això els manifestants han anunciat que seguiran amb la mobilització i han demanat a la societat que s'afegeixi a la protesta. El portaveu de Revolta Pagesa a la demarcació de Girona, Jordi Ginebreda, recorda que "la política és molt complicada però no hem de perdre l'esperança".

