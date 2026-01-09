Successos
Mor un veí de Figueres de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
Li han practicat maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida
Un home de 78 anys ha mort aquest divendres al matí arran d’un incident mentre conduïa una furgoneta a Vila-sacra. El conductor hauria patit una indisposició sobtada mentre circulava i ha acabat xocant el vehicle contra la façana d'un edifici del carrer Comerç del municipi. La víctima era veí de Figueres.
Testimonis dels fets han alertat el telèfon d’emergències 112, indicant que l’home semblava inconscient o que patia algun problema de salut. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els sanitaris han practicat maniobres de reanimació (RCP), ja que l’home hauria entrat en parada cardíaca, però malgrat els esforços no han pogut salvar-li la vida.
Els Mossos d'Esquadra de Trànsit no consideren els fets un accident de trànsit, sinó un incident provocat per una indisposició del conductor, segons han confirmat des del cos policial. Per determinar quin problema mèdic ha patit, caldrà esperar els resultats de l’autòpsia que se li practicarà a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un mort trobat a l'Empordà continua sense identificar
- Revolta pagesa a l'Empordà: desenes de tractors tallen l'AP-7 i l'N-II a Pontós
- El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
- Comencen a enderrocar la històrica casa del pintor Ramis de l'Escala
- Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions
- L’Anxova Milionària de l’Escala reparteix prop de 700.000 euros a la Loteria del Nen
- Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: “Cal obrir diumenges per competir amb el Gran Jonquera i la Roca Village”
- VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics