Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
DermatosiProtestes pagesosAlzheimerProtectora animals Empordà
instagramlinkedin

Benestar emocional

Llers acull una jornada per aprendre a viure sense estrès

Professionals de la psicologia, el ioga i la nutrició participen, aquest dissabte 10 de gener, en una trobada oberta i gratuïta sobre benestar integral al Castell de Llers

El psicòleg Ricardo Galarza.

El psicòleg Ricardo Galarza. / EMPORDÀ

Redacció

Redacció

Llers

Llers acull aquest dissabte 10 de gener, d’11 a 13 hores, la jornada "Sense estrès", una proposta dedicada a la promoció de la salut i el benestar integral. L’activitat tindrà lloc al Castell de Llers i està oberta a tota la ciutadania, amb xerrades gratuïtes i un espai de pica-pica saludable.

L’acte s’emmarca dins del projecte Balance en Comunitat Saludable, que impulsa iniciatives de salut comunitària als municipis de la zona, i s’iniciarà amb l’obertura institucional a càrrec de Màrius Vergés, alcalde de Llers.

La jornada girarà al voltant de quatre pilars fonamentals de la salut i el benestar, amb la participació de professionals especialitzats en diferents àmbits. La professora de ioga Dina oferirà la xerrada El ioga i el pranayama com a eines de vida, on explicarà com la respiració conscient i la pràctica física ajuden a gestionar l’estrès i afavoreixen el benestar integral.

D’altra banda, el psicòleg Josep Xambó, doctor en Psicologia, abordarà el fenomen de l’estrès i l’ansietat, analitzant-ne les causes, els efectes sobre la salut i la importància d’una intervenció psicològica adequada per al seu maneig.

La relació entre alimentació, microbiota intestinal i estrès serà el tema de la xerrada de Maria Fernández, biòloga i psiconeuroimmunòloga, que posarà l’accent en com les emocions influeixen en l’intestí i en l’impacte que l’equilibri de la microbiota té sobre la salut física i emocional.

Finalment, el psicòleg Ricardo Galarza, especialista en hàbits saludables, parlarà de "L’art de mantenir-te en equilibri", una ponència centrada en els mecanismes d’autoregulació de l’organisme i en com adaptar-se als canvis i exigències de la vida quotidiana per prevenir el desequilibri i l’estrès crònic.

Les persones interessades han de reservar plaça prèviament, ja que les inscripcions són limitades. El termini finalitza el divendres 9 de gener a les 13 hores.

Les inscripcions es poden fer a través de l’Ajuntament de Llers (972 52 80 20) o contactant amb Estel al 691 50 91 81.

La iniciativa compta amb el suport de diversos ajuntaments i entitats del territori, reforçant el compromís amb una visió de la salut preventiva, comunitària i integral.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un mort trobat a l'Empordà continua sense identificar
  2. Revolta pagesa a l'Empordà: desenes de tractors tallen l'AP-7 i l'N-II a Pontós
  3. El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
  4. Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions
  5. L’Anxova Milionària de l’Escala reparteix prop de 700.000 euros a la Loteria del Nen
  6. Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: “Cal obrir diumenges per competir amb el Gran Jonquera i la Roca Village”
  7. VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
  8. El Canigó ofereix una de les 'emblanquinades' més espectaculars dels darrers anys

L'Ajuntament de Figueres assegura que "evitarà els problemes de Girona" amb el nou servei de neteja

L'Ajuntament de Figueres assegura que "evitarà els problemes de Girona" amb el nou servei de neteja

Els bisbes espanyols confirmen que el Papa vol visitar Espanya aquest any: “Les dates no estan tancades”

Els bisbes espanyols confirmen que el Papa vol visitar Espanya aquest any: “Les dates no estan tancades”

Els pagesos de l'Empordà confien en "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur

Els pagesos de l'Empordà confien en "forçar un gir inesperat" que revoqui la signatura amb Mercosur

Gener decisiu per un Figueres obligat a escalar posicions

Gener decisiu per un Figueres obligat a escalar posicions

L'Escala es retroba amb Raúl Paje i el Peralada visita la Bombonera de Nou Barris

L'Escala es retroba amb Raúl Paje i el Peralada visita la Bombonera de Nou Barris

Llers acull una jornada per aprendre a viure sense estrès

Llers acull una jornada per aprendre a viure sense estrès

Mor Semenova: la vida entre l’èxit i el drama de la millor basquetbolista de sempre

Mor Semenova: la vida entre l’èxit i el drama de la millor basquetbolista de sempre

Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”

Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
Tracking Pixel Contents