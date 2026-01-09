Benestar emocional
Llers acull una jornada per aprendre a viure sense estrès
Professionals de la psicologia, el ioga i la nutrició participen, aquest dissabte 10 de gener, en una trobada oberta i gratuïta sobre benestar integral al Castell de Llers
Llers acull aquest dissabte 10 de gener, d’11 a 13 hores, la jornada "Sense estrès", una proposta dedicada a la promoció de la salut i el benestar integral. L’activitat tindrà lloc al Castell de Llers i està oberta a tota la ciutadania, amb xerrades gratuïtes i un espai de pica-pica saludable.
L’acte s’emmarca dins del projecte Balance en Comunitat Saludable, que impulsa iniciatives de salut comunitària als municipis de la zona, i s’iniciarà amb l’obertura institucional a càrrec de Màrius Vergés, alcalde de Llers.
La jornada girarà al voltant de quatre pilars fonamentals de la salut i el benestar, amb la participació de professionals especialitzats en diferents àmbits. La professora de ioga Dina oferirà la xerrada El ioga i el pranayama com a eines de vida, on explicarà com la respiració conscient i la pràctica física ajuden a gestionar l’estrès i afavoreixen el benestar integral.
D’altra banda, el psicòleg Josep Xambó, doctor en Psicologia, abordarà el fenomen de l’estrès i l’ansietat, analitzant-ne les causes, els efectes sobre la salut i la importància d’una intervenció psicològica adequada per al seu maneig.
La relació entre alimentació, microbiota intestinal i estrès serà el tema de la xerrada de Maria Fernández, biòloga i psiconeuroimmunòloga, que posarà l’accent en com les emocions influeixen en l’intestí i en l’impacte que l’equilibri de la microbiota té sobre la salut física i emocional.
Finalment, el psicòleg Ricardo Galarza, especialista en hàbits saludables, parlarà de "L’art de mantenir-te en equilibri", una ponència centrada en els mecanismes d’autoregulació de l’organisme i en com adaptar-se als canvis i exigències de la vida quotidiana per prevenir el desequilibri i l’estrès crònic.
Les persones interessades han de reservar plaça prèviament, ja que les inscripcions són limitades. El termini finalitza el divendres 9 de gener a les 13 hores.
Les inscripcions es poden fer a través de l’Ajuntament de Llers (972 52 80 20) o contactant amb Estel al 691 50 91 81.
La iniciativa compta amb el suport de diversos ajuntaments i entitats del territori, reforçant el compromís amb una visió de la salut preventiva, comunitària i integral.
