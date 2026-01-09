"No hi ha pressa": Els pagesos mantenen el tall a l'Alt Empordà i passaran la segona nit a l'autopista
El col·lectiu fa una crida perquè la gent se sumi a la mobilització
Aleix Freixas/Berta Artigas
Ells pagesos que mantenen tallada l'autopista AP-7 a Pontós i tornaran a fer nit a la carretera. La reunió que han fet aquest divendres amb el conseller Ordeig no ha estat suficient i recorden que el seu objectiu és aturar l'acord amb Mercosur. Per això demanen que Ordeig els acompanyi a Madrid per fer canviar de parer l'executiu espanyol. Com que no ha estat així, els pagesos asseguren que "no hi ha pressa" per aixecar els talls. "Estem molt bé i estem molt tranquils", ha assegurat un dels membres de Revolta Pagesa a Girona. A més, han fet una crida per xarxes socials perquè la gent s'acosti fins al tall de l'autopista per participar en la mobilització. "És una batalla que ens afecta a tots", asseguren els pagesos.
La reunió entre el conseller d'Agricultura i els manifestants pagesos de diferents punts de Catalunya ha acabat com el rosari de l'aurora i això ha provocat que els participants del tall a l'AP-7 a Pontós hagin decidit seguir una nit més. Un dels membres de Revolta Pagesa, Valentí Roger, explica que no tenen motius per aixecar la protesta, ja que el conseller no ha volgut liderar una marxa cap a Madrid i convèncer l'executiu estatal de fer marxa enrere amb l'acord amb Mercosur. "Estem tranquils, estem bé, som pagesos i estem acostumats a dormir poc i treballar molt", ha afegit Roger.
Per aquest motiu, el col·lectiu creu que "no hi ha cap motiu" per aixecar els talls. Mantindran el campament base a l'autopista i la restricció de la circulació de camions a l'N-II a l'Alt Empordà. Malgrat que se'ls havia proposat deixar passar alguns camions de forma intermitent per la nacional, els pagesos ho han descartat. El que sí que han accedit és a obrir un carril de l'autopista per a emergències mèdiques.
En paral·lel, Revolta Pagesa ha començat a viralitzar una crida per xarxes per tal que la gent s'apunti al tall de l'autopista. "Estem oberts a tothom, que la gent vingui i ens pregunti sobre l'acord per respondre el que creiem que aportarà", afirmava el membre de Revolta. De fet, el moviment recorda que el pacte europeu "és una batalla que interpel·la a tothom".
Són conscients que els pagesos seran els primers en patir les conseqüències d'aquest acord, però asseguren que "els següents serà la resta de la societat" perquè es posarà en risc la salut pública amb l'ús de pesticides i productes que a Europa estan prohibits. Per això demanen que la gent s'apunti a una manifestació que segueix essent "indefinida".
