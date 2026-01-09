Protesta
Els pagesos fan una crida a sumar-se al tall de carretera a l'Empordà: "És un problema col·lectiu"
Les mobilitzacions es reactiven en la segona jornada de protestes i la intenció és passar tot el cap de setmana bloquejant el pas de l'AP-7 a Pontós
Aleix Freixas | Gerard Vilà
Els pagesos han demanat a la societat que s'apuntin als talls de carreteres en contra de l'acord entre la Unió Europea i Mercosur. El portaveu de Revolta Pagesa a les comarques gironines, Jordi Ginebreda, assegura que aquest acord "és un problema col·lectiu" perquè afectarà la salut pública i l'economia, entre molts altres sectors. Després de passar la primera nit a l'autopista, els manifestants asseguren que no marxaran i mantenen el tall de forma indefinida.
A l'Empordà, un centenar de tractors han seguit bloquejant l'autopista a Pontós mentre diversos pagesos anaven fent relleus per passar-hi la nit. Ho han fet en els coberts que han improvisat enmig de la carretera, tot i que d'altres han optat per fer-ho en caravanes i, si no, el cotxe sempre acaba essent l'última solució.
Amb els primers rajos de sol, l'activitat s'ha recuperat aquest divendres en una jornada menys freda que l'anterior. Abans de les nou ja hi havia les taules d'avituallament preparades amb l'esmorzar: safates plenes de xuixos i dues olles de cafè. La cafeïna ha estat un dels aliats més grans dels manifestants per arrencar la segona jornada de protestes.
I amb les bateries carregades, els pagesos han decidit reivindicar la seva protesta plantant un pi enmig de l'autopista. És una declaració d'intencions per demostrar que el tall de la carretera va per llarg i que la reunió que es farà a la tarda amb el conseller d'Agricultura no canviarà res.
L'acord amb Mercosur "afecta a tothom"
En aquest sentit, el portaveu de Revolta Pagesa a les comarques gironines, Jordi Ginebreda, assegura que la intenció és passar tot el cap de setmana a la carretera. De fet, ha animat a la gent a apuntar-se a la protesta perquè considera que l'acord amb Mercosur "afecta a tothom". Per això creu que "el cap de setmana que la gent té més temps lliure és un bon moment per venir i sumar-se a la causa".
Ginebreda ha insistit que si l'acord tira endavant hi haurà afectacions a tots els nivells. En salut pública perquè es fan servir productes prohibits a Europa, en sostenibilitat perquè hi ha més emissions en el transport o també en economia perquè hi haurà menys activitat al territori.
Però més enllà d'això els impulsors de la protesta apunten que el tall de carreteres és "una mostra que el país no funciona" i per això creuen que el tall iniciat pels pagesos es pot estendre a altres col·lectius: "els metges fa poc es manifestaven i els professors tampoc estan contents". En qualsevol cas, els ànims apunten que la protesta no s'acabarà abans del cap de setmana.
