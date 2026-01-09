Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els pagesos aguanten la pluja en el tall de l'AP-7 a Pontós en coberts fets amb bales de palla

El mal temps no espanta els manifestants que fan una crida a la gent a sumar-se a la protesta

VÍDEO | Els pagesos aguanten la pluja en el tall de l'autopista a Pontós en coberts fets amb bales de palla

VÍDEO | Els pagesos aguanten la pluja en el tall de l'autopista a Pontós en coberts fets amb bales de palla

ACN

Aleix Freixas | Berta Artigas Fontàs

Pontós

La pluja ha desafiat la protesta de pagesos que hi ha a Pontós on tenen l'autopista tallada. Això ha obligat a més d'un centenar de persones refugiar-se sota coberts fets amb bales de palla i veles que hi ha enmig de la carretera. Són estructures improvisades que ja han servit per passar la nit i ara serveixen de refugi de l'aigua. Tots ells han replegat taules, olles i estufes perquè no es mullin.

Malgrat tot, els organitzadors mantenen la mobilització activa i conviden la gent a sumar-se al tall. Asseguren que no marxaran fins que es revoqui l'acord amb Mercosur, faci el temps que faci.

En paral·lel, cada vegada són més els vehicles que s'acumulen a l'N-II a conseqüència de la restricció que només deixa circular turismes.

