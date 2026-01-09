Edifici emblemàtic
Comencen a enderrocar la històrica casa del pintor Ramis de l'Escala
Els treballs, que s'han iniciat aquest dijous, s'allargaran uns quants dies
L’històric immoble de Can Ramis de l’Escala, la casa on va viure el pintor Rafel Ramis des del 1912 fins al 1991, s’ha començat a enderrocar aquest dijous. Segons ha informat la televisió pública escalenca, Canal 10, els treballs s’allargaran uns quants dies.
Situat al carrer Perxel, 36, l’immoble era de propietat municipal des que, el 1999, l’Ajuntament en va acordar la compra a la vídua de l’artista, amb el compromís de catalogar tota l’obra conservada del pintor i d’habilitar un espai expositiu a l’interior.
L’any 2023, després de vint-i-quatre anys sense que cap govern municipal hagués aconseguit trobar una utilitat per a l’espai, l’Ajuntament va decidir treure a subhasta l’habitatge, una decisió que va generar el rebuig dels grups de l’oposició. Finalment, el 2024, la finca es va adjudicar per 501.000 euros a l’empresa Pla de Pelacalç SL.
Una venda qualificada d'"immoral"
Quatre dels cinc partits de l’oposició --ERC, Gent de l’Escala, Alternativa per l’Escala i Junts-- van titllar la venda d'"immoral", ja que sostenien que s’havia formalitzat contravenint el desig de la família del pintor escalenc. A partir d’aquí, es va impulsar una campanya de protesta, es van presentar al·legacions i es van recollir més de 500 signatures en contra de l’operació.
Des del govern municipal es va justificar la venda argumentant que el valor a preservar no era tant l’immoble com l’obra artística, que actualment està inventariada i protegida al Museu de l’Anxova i la Sal. En aquest sentit, defensaven que el procediment era legítim tant des del punt de vista legal com també moral i històric. Finalment, el ple municipal va aprovar la transacció amb l’abstenció dels Comuns.
