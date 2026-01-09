Agricultura
Castelló d'Empúries ajorna la Fira del Camp a la Taula com a mostra de suport a la pagesia
S'havia de celebrar el diumenge 18 de gener, però s'ha posposat “fins que el context del sector millori i permeti dur-la a terme en les condicions adequades”
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha ajornat la Fira del Camp a la Taula, prevista per al diumenge 18 de gener, com a “mostra de suport al sector de la pagesia, que actualment travessa una situació especialment difícil”, segons ha informat en un comunicat.
Des del consistori assenyalen que el municipi ha estat un dels punts afectats per la dermatosi nodular contagiosa i afegeixen que, en aquest context, se sumen a les demandes del sector agrari i a les mobilitzacions que s’estan produint arreu del territori. Entre altres qüestions, es mostren contraris a l’acord amb el Mercosur, a les retallades de la Política Agrària Comuna (PAC), als protocols de sanitat animal que consideren “sense sentit”, així com a l’excés de burocràcia i a la pressió del mercat.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha considerat oportú “posposar la celebració de la fira fins que el context del sector millori i permeti dur-la a terme en les condicions adequades”.
El consistori ha conclòs el comunicat agraint “la comprensió de totes les persones, entitats i professionals implicats”.
- Un mort trobat a l'Empordà continua sense identificar
- Revolta pagesa a l'Empordà: desenes de tractors tallen l'AP-7 i l'N-II a Pontós
- El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
- Comencen a enderrocar la històrica casa del pintor Ramis de l'Escala
- Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions
- L’Anxova Milionària de l’Escala reparteix prop de 700.000 euros a la Loteria del Nen
- Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: “Cal obrir diumenges per competir amb el Gran Jonquera i la Roca Village”
- VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics