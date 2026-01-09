Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Castelló d'Empúries ajorna la Fira del Camp a la Taula com a mostra de suport a la pagesia

S'havia de celebrar el diumenge 18 de gener, però s'ha posposat “fins que el context del sector millori i permeti dur-la a terme en les condicions adequades”

Gimcana &quot;El pagès de ferro&quot;, celebrada en el marc de la Fira del Camp a la Taula 2025.

Gimcana "El pagès de ferro", celebrada en el marc de la Fira del Camp a la Taula 2025. / Eduard Martí

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha ajornat la Fira del Camp a la Taula, prevista per al diumenge 18 de gener, com a “mostra de suport al sector de la pagesia, que actualment travessa una situació especialment difícil”, segons ha informat en un comunicat.

Des del consistori assenyalen que el municipi ha estat un dels punts afectats per la dermatosi nodular contagiosa i afegeixen que, en aquest context, se sumen a les demandes del sector agrari i a les mobilitzacions que s’estan produint arreu del territori. Entre altres qüestions, es mostren contraris a l’acord amb el Mercosur, a les retallades de la Política Agrària Comuna (PAC), als protocols de sanitat animal que consideren “sense sentit”, així com a l’excés de burocràcia i a la pressió del mercat.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha considerat oportú “posposar la celebració de la fira fins que el context del sector millori i permeti dur-la a terme en les condicions adequades”.

Notícies relacionades i més

El consistori ha conclòs el comunicat agraint “la comprensió de totes les persones, entitats i professionals implicats”.

