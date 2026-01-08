Platges Netes de Llançà recull les deixalles arrossegades per la llevantada de Nadal
Els voluntaris han retirat més de setanta quilos de plàstics i restes diverses del Port, Sant Jordi, Grifeu i Cap Ras
Coincidint amb el canvi d'any, una quinzena de voluntaris de l'associació Platges Netes de Llançà ha dut a terme una acció ambiental especial per a recollir les deixalles que el temporal de llevant de Nadal havia arrossegat fins al litoral de diversos punts de la Mar d'Amunt. En concret, l'actuació, dividida en dos grups, es va dur a terme a les platges del Port, Grifeu i Cap Ras. De manera individual, altres voluntaris també van fer una recollida pel seu compte a la zona de l'Argilera i Sant Jordi amb un balanç final total de 77 quilos de deixalles retirades de les cales i platges del poble.
Un xic de tot
Entre la brossa hi havia plàstics, llaunes i altres restes que les onades havien portat fins a peu de platja, algunes de les quals procefien de la baixada dels recs i rieres a causa de la pluja generada pel temporal.
La llevantada va afectar tota la costa catalana i va durar tres dies. Entre les conseqüències més rellevants hi va haver la baixada de rius i, sobretot, la pujada de la reserva d'aigua al pantà de Darnius-Boadella fins al 85% de la seva capacitat.
