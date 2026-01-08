Benestar animal
La nova protectora d’animals de Pedret i Marzà perilla per “la realitat econòmica de la comarca”
El projecte del Consell Comarcal de l'Alt Empordà continua sense calendari, mentre els animalistes exigeixen transparència i resultats
Els antics voluntaris de la gossera de Figueres exigeixen “la construcció urgent” del centre de Pedret i Marzà
La incertesa envolta el projecte de la nova protectora d'animals comarcal de Pedret i Marzà, una infraestructura clau que havia de donar resposta al tancament de la gossera de Figueres, clausurada. Tot i que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà manté oficialment que el projecte continua "en estudi" i que "es treballa ajustar el pressupost a la realitat econòmica de la comarca", diverses fonts apunten que, a la pràctica, el projecte es troba aturat o greument compromès.
Aquesta falta de claredat ha encès les alarmes del món animalista. Antics voluntaris de la gossera de Figueres i diverses entitats de protecció animal reclamen transparència i informació veraç sobre l’estat real del projecte. Volen saber si la construcció del centre acabarà definitivament paralitzada i, en aquest cas, quines alternatives ràpides i eficaces es plantegen per garantir el benestar dels animals.
El factor econòmic fa trontollar el projecte, però no és l’únic element que genera preocupació. Malgrat que el Consell Comarcal assegura que es treballa per ajustar el projecte a les circumstàncies actuals, la realitat és que no hi ha una partida pressupostària específica prevista per al 2026. Aquesta absència alimenta la sensació que la nova protectora ha deixat de ser una prioritat política.
Profunda frustració
La situació genera una profunda frustració entre els voluntaris. Des del tancament de la gossera de Figueres, els animals han estat traslladats a centres privats com Albons o la Devesa, una solució provisional que limita el control i el seguiment directe per part dels voluntaris, un aspecte que consideren essencial per garantir una atenció adequada i el benestar dels animals.
Recentment, els voluntaris han tornat a expressar públicament la seva preocupació davant la incertesa que plana sobre el futur centre de Pedret i Marzà, una infraestructura que consideren imprescindible per millorar la gestió, el seguiment i les adopcions. Reclamen que la seva construcció no s’ajorni més.
Des del Consell Comarcal es recorda que el projecte executiu del futur Centre Comarcal de Protecció i Adopció d’Animals de Companyia està redactat i aprovat, amb la voluntat de convertir-lo en una instal·lació de referència a Catalunya. El projecte inicial, licitat entre desembre de 2021 i juny de 2022, va quedar desert a causa de l’increment dels costos derivats de la conjuntura econòmica internacional. El nou plantejament havia d’incorporar millores per augmentar el benestar animal i permetre l’entrada en funcionament del centre el 2025, un calendari que no s’ha complert.
Per a les entitats animalistes, la manca de finançament, la indefinició política i la paralització del projecte reflecteixen una manca de compromís real amb la protecció animal, "un àmbit que requereix decisions clares, recursos i voluntat política", asseguren. Tal com alerten els voluntaris, mentre la situació no es resolgui, "els animals continuaran patint i nosaltres continuarem lluitant", però insisteixen que és urgent que aquesta realitat canviï.
