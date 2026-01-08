Protesta
Més d'un centenar de pagesos passen la nit a l'AP-7 a Pontós amb estufes
Els pagesos es reuniran amb Ordeig aquest divendres per reclamar-li que els doni suport a Madrid en contra del Mercosur
Maria Garcia
Més d'un centenar de pagesos es preparen per passar la nit a l'AP-7 a Pontós i ja han posat generadors de llum, estufes i han improvisat coberts amb veles i bales de palla. El Gremi de la Pagesia Catalana – Revolta Pagesa també prepara les hamburgueses que donaran per sopar i avituallament amb productes del territori que han portat els ramaders i agricultors que participen en la protesta. Per passar la fred, han obert una estufa d'oli i els ulls estan posats en el cel, per veure si caurà alguna gota dels núvols negres que sobrevolen des de mitja tarda. Els concentrats asseguren que tenen provisions per allargar la protesta "els dies que calgui".
Després de tallar l'AP-7 a les tres de la matinada, els pagesos mantenen l'autopista bloquejada a l'altura de Pontós. La via està plena de tractors, autocaravanes, camionetes i remolcs. Serà el llit per a més d'un aquesta nit però d'altres asseguren que aniran fins als coberts improvisats que han muntat a l'autopista.
El central és l'espai on cuinen i té suports de ferro. Els altres dos són fets amb bales de palla i amb una vela que fa de sostre. Tot preparat per mantenir l'escalfor de la nit i també aïllar l'espai de la possible pluja. Malgrat que les previsions no indiquen que l'aigua arribi fins divendres a la tarda, els núvols negres que amenaçaven el cel d'aquest dijous a la tarda no eren gaire esperançadors.
En paral·lel, hi ha els encarregats de preparar el sopar. També hi ha iogurts d'una granja de Campllong, pomes de Girona i altres productes que han portat ramaders i agricultors. Des de fa setmanes també han estat recaptant diners amb donacions de veïns i simpatitzants de la causa per aconseguir avituallament.
Tot plegat ha de servir perquè uns 140 pagesos passin la nit a l'AP-7 en contra de l'acord de Mercosur. Aquest dijous a la tarda, el portaveu de Revolta Pagesa a la demarcació de Girona, Jordi Ginebreda, celebrava la reunió prevista amb el conseller d'Agricultura, prevista per aquest divendres a Tarragona.
Ginebreda confia que sigui una trobada per aconseguir "el suport" de la Generalitat i pressionar el govern espanyol perquè es mostri contrari a l'acord. Malgrat tot, Ginebreda assegura que la reunió "no canvia res" i mantindran el tall fins que l'Estat no anunciï el "posicionament en contra" de l'acord europeu.
Suport de l'alcalde de Bàscara
Aquest dijous a la tarda l'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, ha anat fins al tall de l'autopista per mostrar el suport amb la protesta de la pagesia. "Aquest acord és indecent", assegurava l'alcalde que ha recordat la tradició pagesa que hi ha al seu municipi i a la resta de la demarcació.
A més, Saurina, a més, ha ofert el pavelló poliesportiu als pagesos perquè puguin dormir-hi o dutxar-se mentre s'allargui la mobilització.
- Figueres permetrà obrir tots els diumenges a botigues i grans superfícies
- Ramonet Julián, llegenda de l'escalada: “La gent, quan veu vies meves, ja no s'hi posa”
- El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
- Un mort trobat a l'Empordà continua sense identificar
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions
- VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
- Els francesos i els sous a l'Empordà