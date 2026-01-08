Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
DermatosiProtestes pagesosAlzheimerProtectora animals Empordà
instagramlinkedin

Successos

Un incendi crema un cotxe i afecta massa forestal a Saus

Els Bombers hi han treballat amb tres dotacions

Els Bombers treballant en l'incendi del cotxe a Saus.

Els Bombers treballant en l'incendi del cotxe a Saus. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Saus

Un incendi ha cremat un cotxe aquest dijous al migdia a la GI-623, al seu pas per Saus. El succés ha tingut lloc cap a la una del migdia i ha obligat a activar tres dotacions dels Bombers.

Els efectius han pogut extingir ràpidament el foc, que s’ha estès a la massa forestal del voltant. Posteriorment, han rematat els punts calents i han apagat les flames que afectaven la zona boscosa. Segons el cos d’emergències, ha cremat molt poca vegetació.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Figueres permetrà obrir tots els diumenges a botigues i grans superfícies
  2. Ramonet Julián, llegenda de l'escalada: “La gent, quan veu vies meves, ja no s'hi posa”
  3. El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
  4. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  5. VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
  6. Els francesos i els sous a l'Empordà
  7. Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions
  8. Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”

VÍDEO | Tall dels pagesos a l'AP-7 a l'altura de Pontós

Sánchez i Junqueras pacten un nou finançament que garanteix l’ordinalitat i aportarà 4.700 milions més a Catalunya

Sánchez i Junqueras pacten un nou finançament que garanteix l’ordinalitat i aportarà 4.700 milions més a Catalunya

Agricultura investiga la granja de Capmany que no havia vacunat totes les vaques de dermatosi i no descarta sancionar-la

Agricultura investiga la granja de Capmany que no havia vacunat totes les vaques de dermatosi i no descarta sancionar-la

El Govern planteja apujar el salari mínim fins a 1.221 euros al mes

El Govern planteja apujar el salari mínim fins a 1.221 euros al mes

Els pagesos es reuniran amb Ordeig aquest divendres per reclamar-li que els doni suport a Madrid en contra del Mercosur

Els pagesos es reuniran amb Ordeig aquest divendres per reclamar-li que els doni suport a Madrid en contra del Mercosur

VÍDEO | Imatges des de l'aire de la protesta dels pagesos a l'AP-7 a l'altura de Pontós

Els transportistes gironins demanen al Govern "que actuï" amb els talls de carretera a l'Empordà

Els transportistes gironins demanen al Govern "que actuï" amb els talls de carretera a l'Empordà
Tracking Pixel Contents