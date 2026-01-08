Protesta
Els transportistes gironins demanen al Govern "que actuï" amb els talls de carretera a l'Empordà
La patronal entén els motius de la protesta però assegura que "la carretera no és l'únic lloc per manifestar-se"
Gerard Vilà
Els transportistes gironins demanen al Govern "que actuï" amb els talls de circulació que hi ha a l'AP-7 i l'N-II des de la matinada d'aquest dijous. El director de l'Asetrans, Jordi Esparraguera, ha explicat a l'ACN que no entenen com es permet una manifestació "que no estava autoritzada" i critiquen que el conseller d'Agricultura carregui sempre contra els transportistes, ja que també els va culpar d'estendre la pesta porcina. De moment, preparen un posicionament conjunt entre totes les patronals de transport catalanes, però Esparraguera ha constatat que entenen els motius de la protesta pagesa malgrat que consideren que "la carretera no és l'únic lloc per manifestar-se".
El tall de l'AP-7 a Girona ha dificultat greument la circulació dels transportistes aquest dijous. De fet, els pagesos encara bloquegen la circulació de camions per l'N-II a Pontós. Malgrat tot, des de l'Associació de Transportistes de Girona asseguren que no hi ha "bloquejos massius" a les carreteres com havia passat en altres ocasions. Esparraguera explica que aquesta vegada la coordinació amb els Mossos d'Esquadra ha estat molt fluida i "s'ha treballat de pressa" per evitar un col·lapse a les carreteres. "Hi ha retencions, però cap bloqueig important", explicava el director de la patronal a l'ACN.
Malgrat tot, des de l'associació demanen al Govern que desencalli la situació. "Estem molt enfadats a escala política", explicava Esparraguera. La patronal posa el focus en el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè ha anunciat aquest mateix dijous que "el tall a Girona estava autoritzat i no ho estava". A més, retreuen que ja es van ofendre amb Ordeig amb l'inici del brot de la pesta porcina perquè "van assenyalar un transportista com a transmissor". Per això demanen al Govern que "defensi els transportistes".
De moment, la patronal està preparant un posicionament conjunt en l'àmbit de tot Catalunya per les diferents mobilitzacions que hi ha en tot el territori català. Tot i això, Jordi Esparraguera incideix que el tall de l'autopista a Pontós "no estava autoritzat ni anunciat" i per això no entenen "que s'hagi permès una mobilització com aquesta sense autorització".
El director de la patronal gironina insisteix que "el dret a manifestar-se és universal, però també ho és el de la circulació i aquí no es garanteix". El que sí que ha agraït Esparraguera és la coordinació que s'ha fet amb els Mossos d'Esquadra amb "desviaments i mesures que eviten les retencions".
Això ha permès evitar "un bloqueig massiu" com s'havia produït en altres protestes pageses. També hi ha "molt bona coordinació" amb França, on també hi ha diverses protestes del col·lectiu. Tot i això, Jordi Esparraguera assenyala que les mobilitzacions no necessàriament s'han de fer a la carretera per tenir un gran impacte i que "hi ha més llocs" per manifestar-se generant un impacte en l'economia però sense afectar els transportistes.
De fet, la patronal gironina s'ha mostrat receptiva amb la causa de la protesta i afegeixen que ells també són "part del sector primari". "Som una baula dins de la cadena", conclou Esparraguera.
