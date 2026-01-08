Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions

Ho han decidit en una assemblea, després de la mediació dels Mossos i abans d'anar a esmorzar a l'autopista

Els pagesos retiren els pneumàtcis de Pontós.

Els pagesos retiren els pneumàtcis de Pontós. / ACN / Gerard Vilà

ACN

Gerard Vilà

Pontós

Els pagesos han reobert la circulació de vehicles per l'N-II, però no hi deixaran passar els camions. Així doncs, la via queda oberta al pas només de vehicles. Una decisió que s'ha pres en una assemblea que han fet la seixantena de persones concentrades a l'AP-7 i que des de les tres de la matinada tenen tallada l'autopista, en protesta per l'acord d'Europa amb Mercosur. Dos pagesos amb els seus tractors han estat els responsables de retirar la pila de pneumàtics que bloquejava el pas per l'N-II que ja torna a estar operativa. Des del Gremi de la Pagesia assenyalen que amb la reobertura volen fer palesa la seva voluntat de no afectar els veïns i la ciutadania. Just després de reobrir la carretera, els pagesos han esmorzat a l'AP-7.

Les fotos del tall dels pagesos a l'AP-7 i l'N-II a l'Empordà

Les fotos del tall dels pagesos a l'AP-7 i l'N-II a l'Empordà

Veure Galeria

Les fotos del tall dels pagesos a l'AP-7 i l'N-II a l'Empordà / ACN

A banda dels tractors, els pneumàtics i les bales de palla, els manifestants han instal·lat una porxada amb una estructura de ferro que han fixat a l'asfalt. També han retirat part de les tanques de l'autopista per poder creuar d'un costat a l'altre de la via. A banda, també han encès diversos focs fets amb bidons per escalfar-se. 

