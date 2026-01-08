Protestes
Els pagesos reobren l'N-II a Pontós, però no deixaran passar els camions
Ho han decidit en una assemblea, després de la mediació dels Mossos i abans d'anar a esmorzar a l'autopista
Gerard Vilà
Els pagesos han reobert la circulació de vehicles per l'N-II, però no hi deixaran passar els camions. Així doncs, la via queda oberta al pas només de vehicles. Una decisió que s'ha pres en una assemblea que han fet la seixantena de persones concentrades a l'AP-7 i que des de les tres de la matinada tenen tallada l'autopista, en protesta per l'acord d'Europa amb Mercosur. Dos pagesos amb els seus tractors han estat els responsables de retirar la pila de pneumàtics que bloquejava el pas per l'N-II que ja torna a estar operativa. Des del Gremi de la Pagesia assenyalen que amb la reobertura volen fer palesa la seva voluntat de no afectar els veïns i la ciutadania. Just després de reobrir la carretera, els pagesos han esmorzat a l'AP-7.
A banda dels tractors, els pneumàtics i les bales de palla, els manifestants han instal·lat una porxada amb una estructura de ferro que han fixat a l'asfalt. També han retirat part de les tanques de l'autopista per poder creuar d'un costat a l'altre de la via. A banda, també han encès diversos focs fets amb bidons per escalfar-se.
- Figueres permetrà obrir tots els diumenges a botigues i grans superfícies
- Ramonet Julián, llegenda de l'escalada: “La gent, quan veu vies meves, ja no s'hi posa”
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
- VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
- Els francesos i els sous a l'Empordà
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: “Cal obrir diumenges per competir amb el Gran Jonquera i la Roca Village”