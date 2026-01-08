Ramaderia
Agricultura investiga la granja de Capmany que no havia vacunat totes les vaques de dermatosi i no descarta sancionar-la
El conseller explica que havien enviat "un avís per escrit" a l'explotació quan van detectar la situació
Detecten un nou focus de dermatosi nodular en una granja de Capmany i caldrà sacrificar 106 vaques
Aleix Freixas | Marta Lluvich
El Departament d'Agricultura ha obert una investigació a la granja de Capmany que no havia vacunat tot el ramat de vaques i que ara s'ha convertit en un nou focus de Dermatosi Nodular Contagiosa.
El conseller Òscar Ordeig ho ha anunciat aquest dijous i afegeix que no descarten mesures de sanció per haver incomplert la norma. Ordeig ha detallat que havien enviat "un avís per escrit" a l'explotació de Capmany en el moment que van detectar que no s'havien vacunat tots els caps de bestiar.
També ha dit que hi ha "un 99% del bestiar" està vacunat i recorda que és "una obligació" aplicar el vaccí en tots els caps de bestiar que hi ha dins del radi afectat pels focus de Dermatosi Nodular Contagiosa. En aquest sentit, el conseller recorda que han donat "marge" a totes les explotacions perquè vacunin els animals i que quan s'acabi el termini estudiaran "mesures sancionadores o coercitives" per fer-ho.
Ordeig afirma que han obert una investigació per saber què ha passa i aquesta determinarà perquè els ramaders no van aplicar el vaccí a tot el ramat des del principi i què va passar amb l'avís escrit que van enviar. Una vegada tinguin tota la informació, asseguren que decidiran quines mesures prenen.
El conseller ha defensat la gestió del cas i assegura que l'administració i els ramaders han actuat "amb responsabilitat". "Ho hem fet bé", assegura Ordeig, qui compara la situació amb la de França. Per això destaca que "és més important que mai que els ramats propers a la frontera extremin les precaucions" i s'evitin nous focus de DNC en explotacions catalanes. "El país s'hi juga molt i caldrà actuar en conseqüència amb els que no facin la feina", afegeix el titular del Departament d'Agricultura.
