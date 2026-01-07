Polèmica per la V-16
El Port de la Selva no multarà per no portar la balisa V-16: “Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo”
El regidor de Seguretat, Roger Pinart, explica que ha donat ordre a la Guàrdia Municipal del municipi que no es faci cap control, però remarca que “no hem dit a ningú que no la compri”
L’any ha començat amb una polèmica: la de les balises V-16. Moltes persones han posat en dubte la utilitat dels llums intermitents que substituiran els clàssics triangles per advertir la resta de conductors que estem aturats quan tenim un problema. Les principals crítiques apunten que algunes balises fan poca llum, que no són suficients si l’avaria passa després d’un revolt, que el preu és elevat i que fins i tot s’han venut aparells homologats que no compleixen els estàndards.
Davant d’aquest escenari, el regidor de Seguretat del Port de la Selva, Roger Pinart, ha anunciat que al municipi no multaran ningú que no porti aquesta novetat de la DGT. "He donat l’ordre a la Guàrdia Municipal del Port de la Selva que no es faci cap control i no se sancioni ningú per no dur la balisa V-16. Estem aquí per ajudar el ciutadà i no per putejar-lo", ha anunciat Pinart a través d’X.
Malgrat tot, Pinart ha aclarit, en declaracions a El món a RAC1, que "nosaltres no hem dit a ningú que no la compri": "Només hem dit que no faríem els controls. Ningú no ens hi obliga".
"La balisa és un nyap de totes totes"
Pinart ha opinat també que "la balisa és un nyap de totes totes" i ha explicat que hi ha "molta gent preocupada per això". Un dels motius principals és que molts veïns del municipi només fan servir el cotxe per a viatges curts, per anar a comprar o a l’hort, i la balisa té un preu bastant elevat. "Ja els costa prou arribar a final de mes i fer la compra com per fer-los gastar 50 euros en això. Estem normalitzant preus desorbitats. Això ens recorda les mascaretes", ha afirmat.
Pinart també ha carregat contra la poca visibilitat de les balises en carreteres amb moltes corbes, com les que porten fins al Port de la Selva. "Amb carreteres com les nostres no servirà per a res", ha advertit.
El regidor del Port de la Selva ha remarcat que, si la DGT ho fixa, els vehicles municipals incorporaran la balisa. Però ha deixat clar que no farà el mateix amb els seus vehicles particulars: "Tinc cotxe propi i cotxes d’empresa i no n’he comprat cap. Tinc clar que és sancionable i no en compraré. Les normes són clares i jo me’n faig responsable".
