Fotonotícia
Les basses de l’Albera mostren un bon estat de salut gràcies a la pluja
Des d'ara també compten amb cartells informatius, instal·lats per la Societat Catalana d’Herpetologia
Les basses de l’Albera, al paratge natural de l’Albera, són plenes d’aigua, gràcies a les darreres pluges. També, compten amb cartells informatius, instal·lats per la Societat Catalana d’Herpetologia en el marc dels ajuts per a entitats sense ànim de lucre per a la gestió d’espais naturals protegits sense òrgan de gestió.
Les Basses de l’Albera són un espai natural format per un conjunt de petites basses situades al peu del massís de l’Albera. Es troben sobre materials quaternaris i s’alimenten principalment d’aigua freàtica.
Les seves aigües són distròfiques, és a dir, riques en compostos húmics, fet que contribueix a crear uns ecosistemes molt especials. Aquest indret conserva biòtops molt rics i singulars dins del territori, així com sistemes limnològics d’un interès destacable.
Les llacunes acullen una flora i fauna molt diversa, amb presència d’algunes espècies molt rares a Catalunya i comunitats naturals singulars en comparació amb les terres que l’envolten. Situades en una zona de sureda, hi predominen les comunitats vegetals lacustres i d’aigua dolça, com ara canyissars, jonqueres i comunitats de créixens (Apietum nodiflori).
Pel que fa a la fauna, en aquests ambients humits hi destaquen espècies pròpies del món mediterrani. A més, les Basses de l’Albera són un punt important dins les rutes migratòries que travessen els Pirineus, ja que ofereixen un espai de refugi i descans per a les aus de pas.
Aquest espai té també un valor excepcional perquè és l’únic indret natural de Catalunya on es troba present la Marsilea strigosa.
