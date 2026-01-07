Ramaderia
Detecten un nou focus de dermatosi nodular en una granja de Capmany i caldrà sacrificar 106 vaques
El brot obliga a mantenir les restriccions en diversos municipis que les haguessin aixecat dijous
Capmany
El Departament d'Agricultura ha informat que s'ha detectat un nou brot de dermatosi en una granja de Capmany que no havia vacunat tot el ramat. Malgrat que una part dels animals estaven immunitzats, s'hauran de sacrificar els 106 bovins.
La coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha exposat que és una explotació de ramaderia extensiva, i que el pagès hauria tingut dificultats per arreplegar totes les vaques. Serrat ha criticat que l'administració no s'hagi assegurat que tots els animals de l'Alt Empordà havien rebut el vaccí: "Si l'obligació és vacunar, s'ha de fer complir".
Ara es tornaran a aplicar restriccions en les granges més properes al focus, que és el divuitè de Catalunya. L'últim cas va ser el 24 d'octubre.
