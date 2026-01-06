Successos
Un mort trobat a l'Empordà continua sense identificar
Es tracta de l'home localitzat al pantà de Darnius-Boadella el 28 de novembre de 2024
En poc més de tres setmanes, les investigacions han permès confirmar la identitat i el motiu de la mort de l'home localitzat al riu Llobregat d'Empordà, a la Jonquera. Per contra, la investigació per identificar l’home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella el 28 de novembre de 2024 continua oberta i, fins ara, no ha permès determinar-ne la identitat. Ha passat més d’un any des de la localització del cos, que no duia documentació ni cap objecte personal que en facilités la identificació.
Segons les primeres dades recollides, es tractaria d’un home que aparentava tenir uns 40 anys, d’alçada considerable, amb calvície frontal, ulleres i amb manca d’algunes peces dentals. Anava vestit amb una jaqueta de color verd caqui, pantalons foscos i sabates de vestir.
L’autòpsia va determinar que la mort es va produir per asfíxia per immersió i no es van observar signes compatibles amb agressió física. El cos portava també un element subjectat a la cintura, similar a un arnès, que podria haver servit per fixar algun tipus de pes, però no estava connectat a cap objecte.
Els Mossos d’Esquadra van dur a terme diverses gestions per intentar reconstruir com l’home hauria arribat fins a l’embassament sense resultat. També es van fer consultes a taxistes de la zona, companyies d’autobusos i transportistes per determinar si algú l’hauria traslladat fins al lloc o a prop.
Una pista: una llista de queviures
Entre els objectes localitzats, es va trobar un paper manuscrit amb una llista de queviures escrita en francès, que va orientar part de les comprovacions cap a països francòfons. Es van enviar les empremtes dactilars a organismes policials de França, Bèlgica i Suïssa, però no s’hi ha detectat cap coincidència.
Actualment, els investigadors mantenen obertes les línies de treball i continuen a l’espera que pugui aparèixer alguna coincidència amb persones desaparegudes a través de les bases policials d’ADN compartides dins els sistemes de Schengen.
