Loteria del Nen 2026
L’Anxova Milionària de l’Escala reparteix prop de 700.000 euros a la Loteria del Nen
L’administració de loteria empordanesa, que ja va vendre un primer premi del Nen el 2023, destaca per la quantitat de butlletes premiades amb terminacions i premis menors
L’administració de loteria l’Anxova Milionària de l’Escala ha tornat a repartir sort amb motiu del sorteig extraordinari de la Loteria del Nen. Tot i no haver venut cap dels tres primers premis, l’establiment empordanès ha distribuït al voltant de 700.000 euros en premis, principalment gràcies a diverses terminacions i a premis menors, convertint aquest 2026 en un dels seus millors resultats dels darrers anys.
La quantitat repartida arriba només tres anys després que l’administració vengués 400 dècims del primer premi del Nen, el número 89.603, un fet que el 6 de gener de 2023 va deixar fins a 80 milions d’euros entre els afortunats. Enguany, el número més premiat del sorteig ha estat el 06703, molt repartit arreu de l’Estat, mentre que el segon i tercer premis han correspost als números 45875 i 32615, respectivament.
Segons explica Fèlix Pons, responsable de l’Anxova Milionària, “és impossible superar l’experiència del primer premi del Nen que vam viure fa tres anys, però estem molt satisfets perquè, tot i no tenir cap dels números principals, aquest ha estat un dels sorteigs del Nen en què més diners hem repartit gràcies a les terminacions i als premis menors”. Pons destaca que l’administració disposa de “moltes butlletes amb centenes dels premis més destacats”, fet que ha permès repartir els imports entre molts clients.
Aquest nou èxit arriba, a més, després que fa poc més de dues setmanes l’Anxova Milionària ja repartís prop de 600.000 euros en el sorteig de la Loteria de Nadal, consolidant la seva trajectòria com una de les administracions més prolífiques de les comarques gironines.
Fundada l’any 1986, l’administració de loteria número 1 de l’Escala acumula gairebé quatre dècades repartint premis importants. A banda del primer premi del Nen de 2023, destaquen altres fites com els 12,3 milions d’euros del Gordo de la Primitiva el 2014, els 3,9 milions del sorteig extraordinari del Dia del Pare del 2022 o els diversos primers premis venuts al llarg dels anys 2004, 2006, 2007 i 2016.
Més enllà dels premis, l’Anxova Milionària també ha estat notícia recentment per la seva aposta per la innovació, convertint-se a finals de 2024 en la primera administració de l’Estat a vendre dècims de la Loteria de Nadal amb criptomonedes mitjançant un sistema pioner.
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Tot el que has de saber sobre la Cavalcada de Reis 2026 a Figueres: novetats, recorregut i horaris
- Els francesos i els sous a l'Empordà
- Confirmen la identitat i la causa de la mort de l'home trobat al riu Llobregat d'Empordà
- Les comarques gironines registren deu casos de malalties tropicals importades durant l'any passat, un 72% menys que al 2024
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- VÍDEO | Així ha estat la Cavalcada de Reis de Figueres 2026
- On i quan puc veure arribar els Reis Mags a l'Alt Empordà? Agenda de cavalcades i rebudes reials