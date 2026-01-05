Successos
Una operació policial amb controls a la Jonquera destapa una xarxa de transport irregular de migrants entre França i Espanya
La Policia Nacional ha arrestat 15 conductors de línies internacionals d’autobús a qui els estrangers irregulars pagaven entre 20 i 400 euros pel transport
Una operació policial amb controls a la Jonquera ha destapat una xarxa de transport irregular de migrants. Agents de la Policia Nacional han detingut a la província de Barcelona 15 conductors de línies internacionals d’autobús que, presumptament, formaven part d’un entramat delictiu destinat a facilitar el transport irregular de ciutadans estrangers entre Espanya i França a canvi de diners, amb quantitats que oscil·laven entre els 20 i els 400 euros. Els investigadors han documentat 12 episodis migratoris en què els migrants viatjaven sense bitllet ni documentació vàlida. Els 15 detinguts estan acusats d’un delicte de facilitació de la immigració irregular.
La investigació, iniciada el març de 2025, ha posat de manifest segons els investigadors una nova modalitat de tràfic il·lícit de persones en el transport internacional per carretera, protagonitzada per conductors i personal auxiliar de companyies privades que, aprofitant el seu accés a les rutes europees, facilitaven el pas irregular de migrants entre França i Espanya.
Durant les indagacions, els agents han comprovat que els detinguts aprofitaven la seva condició de conductors oficials de línies regulars internacionals, principalment de la ruta París-Barcelona, per introduir al país ciutadans estrangers indocumentats o sense visat a canvi de diners. En un sol viatge, es va documentar el pagament de 100 euros, i s’estima que els beneficis anuals d’aquesta activitat podrien rondar els 50.000 euros.
Tot un entramat
Molts dels passatgers viatjaven sense bitllet o amb bitllets a nom d’altres persones, i eren els mateixos conductors els que permetien l’accés als vehicles i coordinaven l’operació amb intermediàries situades a les estacions d’autobús. Aquests captadors s’aprofitaven de la vulnerabilitat de les víctimes: persones estrangeres en situació irregular, sense coneixements del país, sense suport familiar i amb recursos limitats. En alguns casos, els migrants eren dirigits per individus aliens a les companyies de transport que negociaven els pagaments i garantien la pujada als autobusos sense documentació o amb documents falsificats.
L’operació, desenvolupada amb la col·laboració i l’intercanvi d’informació amb les autoritats franceses, ha permès constatar que l’activitat delictiva era recurrent i generava importants beneficis econòmics per als conductors implicats, informa el cos policial.
En el marc de la investigació, es van realitzar controls policials en punts estratègics del territori nacional, inclosa la Jonquera, així com a Irún, Madrid, Barcelona i Múrcia.
