Gastronomia
Les infusions empordaneses que recuperen la passió i energia de les divinitats grecoromanes
Emporarom va néixer a l'Escala el 2018 de la mà de quatre productors amb la voluntat de reivindicar el valor de les herbes mediterrànies mitjançant la producció artesanal, tant d'infusions com de condiments per a carn, peix i pasta
Helena Viñas
A escassos 20 minuts a peu de les ruïnes d'Empúries, a l'Escala, un cultiu d'herbes aromàtiques aprofita la influència de les divinitats que una vegada van ser beneïdes a Empòrion per a crear infusions que transmetin els atributs d'aquests éssers mitològics. Els "missatgers" encarregats de traslladar aquestes propietats són Guillem Castañé, Pere Coll, Marina Comas i Pau Gasull, fundadors, l'any 2018, d'Emporarom (denominació que neix de la fusió de les paraules Empúries i aromes).
La influència de les ruïnes grecoromanes comença en el Camp de les Aromes, com anomenen el seu terreny de conreu: dividit en diferents parcel·les, com si es tractés d'una ciutat romana, i amb restes de pedra i ceràmica, el terreny cultiva diferents varietats d'herbes aromàtiques per donar sortida al seu producte estrella, les infusions.
"Vam agafar una llista de plantes i les vam agrupar segons les seves propietats", expliquen Castañé i Coll, principals productors d'Emporarom. "Les vam barrejar i vam anar provant sabors. Al final ens va ajudar algú que entenia del sector, qui va donar amb la fórmula perfecta".
Així, el romaní, la canyella i pètals de rosa són la base de la infusió d'Afrodita, potenciadora de la passió; la deessa del dia, Hèmera, ajuda a despertar-se amb vitalitat als matins amb gingebre, pebre negre i romaní, mentre que la seva contrapart, Nix, deessa de la nit, és font d'inspiració per una barreja de plantes com marialluïsa, til·la i lavanda per a relaxar-se i agafar el son; el déu del menjar i el beure, Dionís, dona nom a una infusió d'efecte digestiu formada per menta verda, poliol, calèndula i estèvia, entre altres.
El catàleg de productes també inclou una infusió basada en el déu del mar, Posidó, per a sentir l'essència del mar Mediterrani; en la deessa de la caça i protectora dels boscos, Diana, per a realçar la feminitat; i una darrere d'Èol, deu dels vents, amb efecte carminatiu.
A banda, Emporarom també compta amb una selecció de condiments destinats a diferents tipus de carn, pasta i peix, alguns d'ells gunyadors d'un segell Girona Excel·lent i fruit de col·laboracions amb la Confraria de Pescadors de Palamós i el Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques Gironines. Aquestes sinergies neixen de la voluntat d'Emporarom d'oferir un producte "fet amb herbes d'aquí i que doni un gust diferent del menjar": "Estem molt habituats a veure receptes amb espècies que no trobem. Les receptes estan pensades per una zona; quan la portes a la teva, l'has d'adaptar amb el que tens, cuinar amb espècies d'aquí".
Cura de cada pas
Recollir, assecar, trinxar. El procés de cultiu i producció amb aquestes plantes aromàtiques sembla senzill de primera mà, però depèn d'un factor clau: el temps. "Si trinxem la planta el primer dia i passa un bon temps, va perdent propietats", és per això que "anem envasant cada X temps perquè mantingui l'aroma i el gust", expliquen els productors. Executen aquesta tasca tant en unes naus a l'Escala, centrades a assecar les plantes, com al Camp de les Aromes, on realitzen les barreges d'herbes i envasament. En ambdós casos mantenen un control exhaustiu de cada pas del procés de producció.
Aquesta cura és un dels factors que ha enamorat la seva clientela, formada principalment per "particulars i restaurants", si bé "cada vegada hi ha més gent que ens compra per a fer les seves elaboracions, com ratafies".
Amb tot, reivindiquen que cal més divulgació sobre no només el seu tipus producte, sinó de les herbes mediterrànies: "La gent ja no coneix aquestes plantes: ha deixat de fer-les servir o agafa en el supermercat les primeres que veu, sense saber exactament d'on venen". Posen d'exemple les herbes Provençals: "La gran majoria es poden trobar a la Mediterrània, no cal que vinguin de la Provença".
Els productors també reivindiquen la relació qualitat-preu del producte de proximitat: "Un carnisser ens va preguntar si el nostre producte era més car que el que utilitzava: el preu canvia, però si amb el nostre has de posar tres grams a la carn, amb un altre n'has de posar vint perquè faci el mateix efecte".
D'aquesta manera, la divulgació de la seva tasca s'ha convertit en un dels pilars d'Emporarom: en els seus camps de cultius realitzen experiències per escoles, famílies i grups per a ensenyar "com podem aplicar aquestes herbes a la cuina" i "aprendre a identificar-les" mitjançant tasts d'infusions i aperitius.
