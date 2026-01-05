Polèmica
La DO Empordà critica que el brindis de les campanades de TV3 es fes amb cervesa i no amb vi o cava
Els Consells Reguladors del vi català han fet arribar un manifest conjunt als màxims responsables del Govern i de 3cat on han expressat la seva "profunda indignació"
Els consells reguladors del vi català, un dels quals és la Denominació d'Origen (DO) Empordà, han expressat la seva "profunda indignació" perquè el brindis de les campanades de Cap d’Any de TV3 "es realitzés amb cervesa i no amb vi o cava, productes emblemàtics del país".
Les denominacions d’origen han fet arribar al president de la Generalitat, al conseller d’Agricultura, al director de l’INCAVI i a la presidenta de 3Cat una carta on recorden que "Catalunya compta amb una tradició vitivinícola profundament arrelada, amb 12 denominacions d’origen, que formen part del patrimoni cultural i econòmic del territori i contribueixen de manera decisiva al desenvolupament rural, a l’economia i a la projecció internacional del país". En aquest context, "el brindis de Cap d’Any hauria de ser considerat un gest de fort valor simbòlic, cultural i identitari", remarquen des de la (DO) Empordà en un comunicat emès aquest dilluns.
Així mateix, els consells reguladors consideren que "desvincular aquest moment emblemàtic dels productes propis del país, especialment en una televisió de titularitat pública, transmet un missatge preocupant i allunyat de la funció de servei públic". A més, assenyalen que els mitjans públics "haurien de prioritzar l’interès general i la promoció de la cultura i la producció pròpia", evitant que decisions d’aquest tipus "responguin a criteris estrictament econòmics, comercials o a possibles pràctiques de product placement".
Responsabilitat més enllà "dels ingressos publicitaris"
Els representants del sector vitivinícola assenyalen que els mitjans públics tenen una responsabilitat específica "més enllà de l’audiència o dels ingressos publicitaris". "Han de ser un reflex i un impuls dels valors, la cultura i els sectors estratègics del país. Les campanades d’enguany suposen una oportunitat perduda per posar en valor un sector clau de la identitat catalana i la supervivència de moltes zones rurals arreu del país, com és el vitivinícola", remarquen.
Per aquest motiu, els consells reguladors demanen que es revisin els criteris que han portat a aquesta decisió i que, de cara al futur, "es garanteixi que els continguts simbòlics de la televisió pública tinguin en compte els interessos culturals, socials i econòmics de Catalunya, amb transparència i coherència amb la funció de servei públic".
La carta ha estat signada conjuntament pels 12 consells reguladors de les denominacions d’origen Alella, Catalunya, Cava, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta.
