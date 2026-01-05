La Jonquera
Confirmen la identitat i la causa de la mort de l'home trobat al riu Llobregat d'Empordà
El cadàver va ser localitzat l’11 de desembre per una parella que anava a donar menjar als ànecs
El cadàver localitzat l’11 de desembre al riu Llobregat d’Empordà, a l'altura de la Jonquera, ha estat identificat com Serge Eric Grandpeyre. L’home, de 66 anys i de nacionalitat francesa, residia a l’Ansa de Perafita, al municipi de Cervera de la Marenda, segons ha avançat El Punt Avui.
Pel que fa a la causa de la mort, l’autòpsia va determinar que l’home va perdre la vida per asfíxia per immersió i que no hi havia indicis de criminalitat. Per aquest motiu, el cas es va tancar com una mort accidental i el jutjat de Figueres va autoritzar l’entrega del cos als familiars. Posteriorment, l’home va ser incinerat a Canet del Rosselló.
Cal recordar que el cadàver va ser localitzat per una parella que anava a donar menjar als ànecs en aquest sector del riu, a prop de La Maison del Jamón. L’home semblava tenir entre cinquanta i seixanta anys, i duia els pantalons i els calçotets abaixats, la samarreta pujada fins a l’altura del pit i sostenia una branca trencada a la mà, com si hagués intentat agafar-s’hi per mantenir l’equilibri, sense poder evitar finalment la caiguda.
Tot i que la caiguda no havia estat des d’una gran altura, tot indicava que s’havia colpejat el cap. Feia poc que havia mort i no portava cap documentació ni cap objecte que permetés la seva identificació.
La parella que va trobar el cos va avisar els Mossos d’Esquadra, que van rastrejar els voltants i van inspeccionar la zona per localitzar algun vehicle que pogués pertànyer a l’home. Durant els primers dies, les investigacions no van donar cap resultat positiu i no es van trobar coincidències amb cap persona desapareguda. Finalment, però, s’ha pogut identificar la víctima.
