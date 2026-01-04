Educació
Una immersió pràctica en la llengua francesa a través de la pastisseria
Alumnes de 3r d'ESO de l'institut Olivar Gran de Figueres participen en el projecte 'Bon Appétit!' fent recerca i elaborant receptes de postres franceses a l'Escola d'Hostaleria de Figueres
Anys enrere, l’estudi de la llengua francesa a les aules empordaneses era molt més present que no pas ara, quan el francès quasi ha desaparegut dels estudis de primària a moltes escoles i, a secundària, ha passat a ser una assignatura optativa, a diferència de l’anglès. No és el cas de l’institut Olivar Gran de Figueres on l’ensenyament del francès encara té un pes molt important no només perquè s’hi fa el Batxibac sinó també perquè acull els cicles formatius de l’Escola d’Hostaleria. En aquest centre, que disposa de fins a cinc professors de francès -Rosa Serra, Pau Zabala, Virgínia Garcia, Glòria Cristina i la cap de departament de llengües estrangeres, Fanny Jacquot- s’hi impulsen, entre altres, molts projectes, intercanvis i concursos de teatre en francès. Una de les últimes iniciatives per promoure l’aprenentatge d’aquesta llengua ha estat introduir als alumnes en el coneixement històric, però també pràctic de la pastisseria francesa. El projecte, que ha comptat amb la col·laboració de l’Escola d’Hostaleria, s’ha batejat amb el saborós nom de Bon appétit! i els alumnes han pogut no només practicar vocabulari i conèixer la història sinó aprendre els secrets per fer des de croissants fins a la Bûche de Noël.
Aquesta proposta, que s’ha iniciat aquest primer trimestre i que s’allargarà tot el curs, l’ha promoguda la professora de geografia i història i de francès, Glòria Cristina, amb els seus alumnes de francès de 3r d’ESO. Al llarg de tots els anys que ha ensenyat aquesta llengua, Cristina ha viscut situacions diverses com ara fer francès en una aula plena amb alumnes de nivells diferents. A l’Olivar Gran, però els alumnes han fet aquesta optativa sempre sense interrupcions. Enguany, la gran novetat va ser trobar-se, per primer cop des que imparteix francès, amb cursos desdoblats, és a dir, que es quedava amb la meitat d’alumnes a la classe, una quinzena. "Això és un privilegi com a professora sigui per practicar el francès oral o per fer projectes". Haver estat mestra dos anys a l’Escola d’Hostaleria la va animar a crear sinergies i a unir el francès amb la gastronomia plantejant classes molt pràctiques.
Així, de primer, els alumnes van fer recerca en grup i van conèixer, entre altres, la veritable història del croissant descobrint que els seus orígens són, en realitat, austro-hongaresos: "Quan els turcs van envair Àustria van guanyar els austríacs i per celebrar-ho, els flequers van fer aquest croissant de mitja lluna". També que va ser "Maria Antonieta, quan es va casar amb Lluís XVI, qui va portar a França tot de productes de viennoiserie, entre ells, el croissant". A més, van descobrir que "la baguet (baguette) -una de les varietats de pa francès més populars- era menjar per a rics, perquè els pobres menjaven pa negre".
Amb la història ja coneguda, doncs, els alumnes van visitar l’Escola d’Hostaleria i van passar a desenvolupar la part pràctica del projecte, és a dir, a fer ells mateixos aquestes postres o productes estudiats, "tot coses senzilles", com el pa, la xocolata, però també, postres típics de Nadal com la Bûche de Noël (tronc de Nadal) o la Galette des Rois (el tortell) o, fins i tot, torrons, sempre practicant el vocabulari en francès. Aquests alumnes compartien espai a l’obrador amb estudiants de segon de pastisseria i de segon de cuina de cicle mitjà que també fan francès. "És una manera divertida d’aprendre i, a més, degusten el que fan", explica la professora.
Ara, Glòria Cristina li vol donar ales al projecte i en aquest segon trimestre no només visitaran l’Escola d’Hostaleria per compartir la recerca sinó que també visitaran l’escola Cusí, un centre que sí que imparteix francès, per explicar el procés d’elaboració de les receptes que han après. A final de curs, a més, els alumnes faran una estada a Montpeller, ciutat universitària, acollits a cases de famílies locals i anant a una acadèmia els matins.
Prendre apunts a mà
Una de les curiositats del projecte ha estat que els mateixos alumnes, davant una proposta del departament de llengües, han decidit aquest curs aparcar els ordinadors i tornar a prendre apunts a mà a classe, com es feia abans. "Ells mateixos consideren que aprenen més i els va millor per la concentració, per la gramàtica perquè la tenien a Internet i ni la miraven", conclou Glòria Cristina.
