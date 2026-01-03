Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Capgrossos xefs DisfrutarDarnius-BoadellaComerços centenaris EmpordàPeralada Mas MarcèQuines Alt Empordà
instagramlinkedin

Rescaten el conductor d’un autobús al límit de caure per un talús després de sortir-se de la via a Figueres

Ni el conductor ni el vehicle han patit danys després de patir l'accident a l'N-IIa

L'autobús accidentat aquest divendres a la tarda a Figueres

L'autobús accidentat aquest divendres a la tarda a Figueres / Bombers de la Generalitat

Andrea Izquierdo

Figueres

Els Bombers de la Generalitat van rescatar el conductor d'un autobús aquest divendres a la tarda que estava a punt de caure amb el vehicle per un talús a Figueres. El bus va sortir-se de la via a l'N-IIa i va quedar en una posició inestable, al límit de bolcar. Després d’estabilitzar i assegurar l’autobús, els Bombers van ajudar el conductor a sortir-ne.

Ni el vehicle ni el conductor van patir danys, i un cop assegurat, l’autobús va poder continuar el seu trajecte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
  2. Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
  3. Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
  4. Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
  5. VÍDEO | L'embassament de Darnius-Boadella comença l'any en plena forma: ja supera el 80% de la seva capacitat
  6. Els antics voluntaris de la gossera de Figueres exigeixen “la construcció urgent” del centre de Pedret i Marzà
  7. MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
  8. Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”

En directe: Trump diu que va veure la detenció de Maduro i que va ser "com un xou televisiu"

En directe: Trump diu que va veure la detenció de Maduro i que va ser "com un xou televisiu"

Apareix un dofí mort a la platja de la Gola de l'Estartit

Apareix un dofí mort a la platja de la Gola de l'Estartit

Veneçuela: el final de la mentida

Veneçuela: el final de la mentida

Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista

“Guardar els WhatsApp amb el teu cap pot ser clau”: l’avís d’un advocat laboralista

Veneçuela atribueix als Estats Units diverses explosions al país i avisa que és "una gravíssima agressió militar"

Veneçuela atribueix als Estats Units diverses explosions al país i avisa que és "una gravíssima agressió militar"

L'increment de la soledat no volguda al Baix Empordà provoca desigualtats entre la gent gran en funció del poble on viu

L'increment de la soledat no volguda al Baix Empordà provoca desigualtats entre la gent gran en funció del poble on viu

El delta de l'Ebre afronta la urgència de salvar una "banyera" que s'enfonsa amb el canvi climàtic

El delta de l'Ebre afronta la urgència de salvar una "banyera" que s'enfonsa amb el canvi climàtic
Tracking Pixel Contents