Rescaten el conductor d’un autobús al límit de caure per un talús després de sortir-se de la via a Figueres
Ni el conductor ni el vehicle han patit danys després de patir l'accident a l'N-IIa
Andrea Izquierdo
Figueres
Els Bombers de la Generalitat van rescatar el conductor d'un autobús aquest divendres a la tarda que estava a punt de caure amb el vehicle per un talús a Figueres. El bus va sortir-se de la via a l'N-IIa i va quedar en una posició inestable, al límit de bolcar. Després d’estabilitzar i assegurar l’autobús, els Bombers van ajudar el conductor a sortir-ne.
Ni el vehicle ni el conductor van patir danys, i un cop assegurat, l’autobús va poder continuar el seu trajecte.
