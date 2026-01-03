Comerços emblemàtics
MAPA | Aquests són els comerços centenaris de l'Alt Empordà
La Generalitat ha publicat un mapa digital per donar a conèixer 615 establiments catalans amb més de 100 anys d'història, 21 dels quals es troben a la comarca
L'Alt Empordà compta amb 21 establiments comercials amb més de cent anys d’activitat. Així ho recull el nou Mapa d’Establiments Comercials Centenaris que aquest Nadal ha impulsat la Generalitat, una iniciativa que permet localitzar i conèixer 615 comerços centenaris d'arreu de Catalunya.
El projecte es presenta com una eina digital adreçada a la ciutadania per localitzar aquests negocis i conèixer-ne la trajectòria, amb l’objectiu de "preservar i difondre el patrimoni comercial del país". Per això, el mapa permet consultar la ubicació dels establiments i accedir a informació sobre la seva història.
Els negocis centenaris de l'Alt Empordà
- Forn Cortada (+100 anys) - Agullana
- Celler Marià Pagès (+100 anys) - Capmany
- Drassanes Sala (+150 anys) - L’Escala
- Carnisseria Roca (+150 anys) - Ventalló
- Mauné Sabaters (+150 anys) - Figueres
- Teixits Matas (+100 anys) - Figueres
- Forn La Barceloneta (+100) - Figueres
- Alegrí (+150 anys) - Figueres
- Tèxtil Gallego (+100 anys) - Figueres
- Carnisseria Serra (+100 anys) - Figueres
- Filferros Cortada (+100 anys) - Figueres
- Pastisseria Fàbrega (+100 anys) - Figueres
- Casals Promise (+100 anys) - Figueres
- Roig Urban Comfort (+150 anys) - Figueres
- Fajol Roba per Home (+150 anys) - Figueres
- Perfumeria Marcó (+100 anys) - Figueres
- Fleca - Pastisseria Berta (+100 anys) - Palau-saverdera
- Estanc Super Ayter Can Rafalet (+100 anys) - Palau-saverdera
- Forn de Pa Josep Segura (+100 anys) - Sant Climent Sescebes
- Celler Martí Fabra (+100 anys) - Sant Climent Sescebes
- Carnisseria Can Salvi (+100 anys) - Vilajuïga
Els negocis que apareixen al mapa han estat reconeguts per la Generalitat amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, que valoren la qualitat i la capacitat d’adaptació dels comerços.
Donar visibilitat als comerços centenaris
Segons la Generalitat, la iniciativa vol donar visibilitat i reconeixement als comerços amb una trajectòria centenària, alhora que contribueix a preservar un llegat que forma part de la identitat econòmica i social dels municipis. En aquest sentit, el Govern vol que el mapa esdevingui també "un instrument per fomentar el consum de proximitat i incentivar les visites a aquests establiments històrics, contribuint així a garantir-ne la continuïtat".
