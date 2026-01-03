Entrevista
Bernat Marcè, la nova generació de Peralada Mas Marcè: “La nostra idea és fer tres productes amb en Jordi Roca”
Jordi Roca i una granja de l'Empordà llancen un recuit inspirat en unes postres mítiques d'El Celler de Can Roca
Bernat Marcè Rich (Siurana d'Empordà, 2003) és la setena generació de pastors de la granja Mas Marcè. Ha estudiat Administració i Finances i Màrqueting i Publicitat. L'any passat, el 2025, es va integrar a l'empresa familiar.
Com va anar la seva entrada a la granja Mas Marcè?
Jo m’havia incorporat, a poc a poc, a l’empresa i, des de petit, ajudant en tot allò que fes falta, compaginant-ho amb els estudis. Des de petit, he mirat d’anar-me incorporant com a empresa familiar que som.
La revolució que pateix el mercat els farà canviar els plans de futur?
Sí que creem noves tendències i ens anem adaptant, però la nostra política, des de sempre, és mantenir-ho tot. Seguim la nostra mateixa línia per ser un referent amb la llet d’ovella al territori. Anem treballant com als inicis. Volem aportar el nostre producte a la gent del territori.
Ara fa 20 anys del seu vincle amb El Celler de Can Roca.
El vincle ha sigut sempre igual i volem que cadascú gaudeixi a casa seva amb aquests vint anys treballant amb aquesta novetat molt xula per a tothom.
L’any vinent tenen previst altres accions?
La idea és fer tres productes amb en Jordi Roca.
Aquest vincle amb El Celler els ha obert més portes al mercat?
Nosaltres tenim la idea de donar-nos a conèixer. Fa un mes que hem tret aquest producte i volem entrar en nous mercats i obtenir nous clients.
Produir des d’un poble petit com és Siurana els porta més avantatges que inconvenients?
Fa molts anys que tenim la granja aquí, a Siurana. Sí que és veritat que és un poble molt petit, que poca gent coneix, però està més o menys ben comunicat. Tampoc veiem una barrera pel fet de ser un poble petit.
Tenen visites a la granja?
Sí. Tenim una noia que es cuida de les visites i venen casals i col·legis aquí. Hi tenim molta gent que els agrada molt. Fem diversos tallers per donar el biberó a un xaiet, per exemple. Fem, també, un taller per aprendre a elaborar un recuit.
Manel Marcè, el pare d'en Bernat: "Aquest passat mes de juny es va incorporar al cent per cent"
"En Bernat s'anava preparant aquí als estius, quan tenia vacances durant els seus estudis. Ha anat fent pràctiques aquí a dins i coneix prou bé l'empresa que vaig muntar amb la seva mare", explica el pare de Bernat Marcè, en Manel, el qual destaca que li ha fet il·lusió que el seu primogènit continuï el negoci que ell va iniciar ja fa vint anys.
"En Bernat ha anat passant per totes les seccions de l'empresa i aquest mes de juny ja es va incorporar al cent per cent. Ara, ja s'està preparant per a poder muntar una granja d'ovelles, que serà la tercera granja de la família per a subministrar llet d'ovella als recuits de l'Empordà de la societat Peralada-Mas Marcè", continua explicant l'impulsor sènior de la granja de Siurana d'Empordà.
Manel Marcè valora molt positivament que el projecte impulsat amb Jordi Roca, membre de la nissaga d'El Celler de Can Roca, hagi sortit de les mans d'en Bernat. Creu que l'increment de mans al capdavant d'aquest projecte permetrà obrir-se portes al mercat de proximitat i oferir als clients una oferta més gran de productes gastronòmics dedicats als entremesos i a les postres.
