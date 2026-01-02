Ramaderia
La Generalitat comença a indemnitzar els ramaders de l'Empordà afectats per la dermatosi nodular
Abans del 31 de desembre s'han pagat 4,8 milions d'euros corresponents a 13 explotacions
La Generalitat ha començat a abonar els pagaments previstos per als afectats per la dermatosi nodular contagiosa (DNC), una malaltia del bestiar boví que es va declarar el 3 d’octubre a l’Alt Empordà i que ha obligat a sacrificar, en aquest temps, més de 2.500 caps de bestiar, segons les estimacions dels ramaders. Aquest dimarts es van fer efectius els dos primers abonaments i, si s’han complert els terminis previstos, abans del 31 de desembre s'han pagat un total de 4,8 milions d'euros corresponents a 13 explotacions.
Així ho va informar dimarts el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que també va anunciar que al gener s’abonaran els 1,5 milions d’euros restants a les quatre granges que encara quedaran pendents. Ho va afirmar en resposta, també, als agricultors que dilluns van tallar l’Eix Transversal per exigir una millor gestió de les crisis sanitàries.
En marxa la desescalada sanitària
Pel que fa a l’evolució de la situació sanitària, el 26 de desembre es van aixecar les restriccions al radi de Cassà de la Selva, i està previst que el 8 de gener s'aixequin al radi de Castelló d'Empúries. Tanmateix, una part del territori continuarà sota restricció perquè forma part del radi de protecció de França, on encara s’estan detectant nous casos de la malaltia.
