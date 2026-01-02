Cultura gastronòmica
Mateu Casañas, xef de Disfrutar: “Unir gastronomia i capgrossos és una mostra de respecte absolut per la cultura catalana”
El rosinc celebra que s'hagi homenatjat el restaurant amb uns capgrossos: “No podem estar més agraïts que hi hagi gent que estimi la gastronomia d’aquesta manera”
És una iniciativa de l’associació Casacas Rojas, que dona suport a la cuina tradicional i d'avantguarda, i que ha dut a terme l'artista Jordi Grau
Els xefs de Disfrutar, el millor restaurant del món, han estat homenatjats amb uns capgrossos creats per un escultor català en una iniciativa impulsada per l’associació Casacas Rojas, de Barcelona. El xef rosinc i copropietari dels restaurants Compartir i Disfrutar de Cadaqués i Barcelona, Mateu Casañas valora el gest com una mostra de respecte profund per la gastronomia i la cultura catalana, i reivindica la cuina, tradicional i d’avantguarda, com un fet cultural essencial arrelat al territori.
Què li sembla aquesta iniciativa de l’associació de Barcelona?
Casacas Rojas és un grup que fa molts anys que dona suport al món gastronòmic. Van a tot tipus de restaurants i sempre intenten que sigui una jornada inoblidable per als seus membres. Tenen una actitud molt proactiva i molt respectuosa amb els equips de treball. En el cas de la visita que ens van fer a Disfrutar, que no era la primera, van voler retre’ns un homenatge molt original amb aquests capgrossos. Ells sempre tenen dates molt emblemàtiques abans de Nadal, en què es reuneixen tots, i en aquesta ocasió van voler fer alguna cosa especial.
Ja havien fet iniciatives similars abans?
Sí, recordo que a l’època d’el Bulli ja ho havien fet amb el Ferran Adrià i el Juli Soler. Me’n recordo perfectament perquè el Ferran era present quan va passar. També venien sovint i ho feien d’una manera molt singular: un cop van arribar amb vaixell, una altra vegada amb limusina… sempre afegien un punt lúdic a les trobades.
Què valora especialment d’aquest homenatge?
És molt d’agrair que hi hagi gent que, en el seu temps lliure i amb els seus propis recursos, decideixi posar en relleu un sector tan important com el gastronòmic. Ells venen com qualsevol client, no esperen res a canvi, i això diu molt del respecte amb què ho fan. A més, no és només gastronomia: és cultura. Sempre diem que la cultura s’ha de cuidar i nodrir, i la gastronomia és un fet cultural diferencial de la nostra terra.
Creu que aquest tipus d’accions ajuden a apropar l’alta cuina a la societat?
Sens dubte. Tant la cuina tradicional com la moderna, l’avantguarda o la creativa, com és el cas del Disfrutar, totes tenen cabuda. Totes formen part del mateix ecosistema i totes han d’estar arrelades al territori, als productors petits, als projectes locals. Lligar la gastronomia amb els capgrossos, que són tan identitaris de la cultura catalana, i fer-ho a través d’un artesà de Terrassa, que hi posa la seva feina i el seu talent, va molt més enllà de l’anècdota. És una mostra de respecte absolut per la cultura catalana.
De vegades sembla que l’alta cuina s’hagi de justificar…
Exacte. A vegades sembla que l’alta cuina hagi d’estar constantment justificant la seva existència, i no és aixií. Tot té el seu mercat i la seva raó de ser. Quan parlem de gastronomia com a disciplina cultural, és evident que hi ha d’haver maneres diferents i sensibilitats diverses d’interpretar-la. Accions com aquesta ajuden a generar ressò, a obrir el cercle. Si no hagués passat això, el sopar hauria quedat com una cosa interna de l’associació. En canvi, ara hi ha repercussió mediàtica, hi ha un taller artesà implicat, hi ha un relat que va més enllà.
Tot suma, doncs.
Tot suma. Disfrutar està porta amb porta amb el mercat del Ninot de Barcelona, i els mercats són un fet identitari de la nostra cultura mediterrània i catalana. Aquestes connexions fan que el projecte respiri un ambient positiu, també per a l’equip. No podem estar agraïts i contents que hi hagi gent que estimi la gastronomia d’aquesta manera, que hi dediqui esforços i il·lusió. Iniciatives així fan la vida més fàcil. I més maca.
