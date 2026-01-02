Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 2025 ha estat l'any més plujós en punts de l'Empordà

S'han donat episodis de precipitacions excepcionals amb un març extremadament plujós i un desembre extraordinari

Un vehicle atrapat per l'aigua a Vilamalla després d'una forta tempesta.

Un vehicle atrapat per l'aigua a Vilamalla després d'una forta tempesta. / Bombers

ACN

Figueres

El 2025 ha acabat com l'any més plujós en punts de l'Empordà. En concret, tot i que el 2018 i el 2020 van registrar acumulacions globals més altes, algunes sèries registrades al nord-est de Catalunya han determinat el 2025 com l'any més plujós, des que es tenen registres.

A més, arreu de Catalunya, s'han donat episodis de precipitacions excepcionals al llarg de l'any, com una primavera molt plujosa, amb un març extremadament plujós; i un desembre extraordinari, que ha superat totes les xifres del segle XXI. El juliol també va ser molt plujós.

% precipitació respecte de la mitjana climàtica (1991-2020) a Catalunya (desembre 2025).

% precipitació respecte de la mitjana climàtica (1991-2020) a Catalunya (desembre 2025). / Meteocat

Així, al llarg de l'any s'han acumulat més de 1.500 litres per metre quadrat de precipitació al massís dels Ports i en algunes zones del Pirineu gironí, així com en alguns sectors d'alta muntanya. Destaquen els 1.515,9 a Beget, els 1.502 a Ulldeter o els 1.478,3 a Molló, tots ells al Ripollès.

Precipitació acumulada a estacions de Catalunya aquest 2025

Gràfic que mostra la precipitació acumulada a les estacions de Catalunya durant el 2025.

En canvi, la precipitació ha estat relativament baixa al Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, les Garrigues i la Ribera d'Ebre, amb valors inferiors als 400 litres per metre quadrat.

El 2025, entre els anys més càlids

El 2025 també ha finalitzat com el quart any més càlid a Catalunya, amb una anomalia d'uns +1,2 graus respecte del període 1991-2020, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Tot i no ser un any de rècord, destaca el fet que no s'havien registrat mai quatre anys consecutius tan càlids. A escala europea, segons Copernicus, el 2025 presenta una anomalia de +0,6 graus, sense incloure les dades de desembre. A Catalunya, el 2025 ha estat aproximadament un grau superior a la mitjana europea.

