VÍDEO | L'embassament de Darnius-Boadella comença l'any en plena forma: ja supera el 80% de la seva capacitat

Empordà

Redacció

Redacció

Darnius

Diu la dita que “tot va bé si acaba bé”, i esperem que així sigui també en el cas de l’embassament de Darnius-Boadella, que ha tancat el 2025 i ha començat el 2026 amb perspectives molt positives. Ho mostren els vídeos i les imatges que acompanyen aquesta notícia, però les xifres ho certifiquen amb escreix: segons les dades de l'ACA, el 31 de desembre, el pantà empordanès superava el 82% d’aigua emmagatzemada (52,039 hm³).

L'estat del Pantà, el 30 de desembre.

L'estat del Pantà, el 30 de desembre. / Empordà

Tot plegat ha estat possible gràcies a les fortes i abundants pluges de la setmana passada. En aquest sentit, fa només uns dies, l’embassament ja se situava al 76,9% de la seva capacitat, i ara, gràcies a l’aigua aportada per la Muga i l’Arnera —els seus principals afluents—, la quantitat emmagatzemada continua pujant de manera incessant.

Abans del temporal, l’embassament es trobava al 56,92% de la seva capacitat (36,3 hm³), una reserva d’aigua important després del greu període de sequera que les pluges de la primavera passada van ajudar a superar.

Darnius-Boadella ha rebut el millor regal de Nadal dels darrers anys gràcies a l'aigua aportada per la Muga i l'Arnera.

Darnius-Boadella ha rebut el millor regal de Nadal dels darrers anys gràcies a l'aigua aportada per la Muga i l'Arnera. / Empordà

Cal destacar també que el percentatge actual és molt superior a les mitjanes històriques dels darrers anys i absolutament allunyat del 17,11% (10,83 hm³) que es va registrar ara fa just un any, en aquesta mateixa data. De fet, la mitjana dels darrers cinc anys tampoc era gaire bona (22,27 hm³) i la de la darrera dècada només s’acostava al terç de la capacitat de l’embassament (28,35%).

