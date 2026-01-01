Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un submarinista durant una immersió a Roses

Un problema a uns vuit metres de profunditat ha resultat fatal, tot i els intents de reanimació

El cap Norfeu de Roses, en una imatge d'arxiu.

El cap Norfeu de Roses, en una imatge d'arxiu. / Josep Maria Dacosta

Eva Batlle

Roses

Un submarinista ha mort aquest dijous al matí mentre feia una immersió a la zona del cap Norfeu, a Roses. La víctima mortal era un veí de Girona de 73 anys.

El tràgic succés ha tingut lloc cap a les deu del matí, quan l’home participava en una sortida amb un grup de submarinistes i es trobava a uns vuit metres de profunditat, a la zona de la cala del Bisbe. En un moment donat, ha alertat els seus companys -que estaven dividits en dos grups sota l’aigua- que es trobava malament o que patia algun problema.

L’home ha iniciat l’ascens i ha perdut la consicència mentre l'ajudaven els companys. Aquests l'han traslladat a l’embarcació amb què havien sortit. Tot seguit, han avisat els serveis d’emergències a través del 112. S’han mobilitzat efectius de Salvament Marítim, amb la Salvamar Lyra; els Bombers de la Generalitat amb el grup GRAE i l’helicòpter –tot i que finalment no han hagut d'actuar–; els Mossos d'Esquadra; la Policia Local de Roses i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb una ambulància.

Els mateixos companys han rescatat l’home de l'aigua, l'han intentat reanimar i l'han traslladat amb l’embarcació fins al port de Roses, on els sanitaris han seguit recuperar-lo amb maniobres de RCP, sense èxit.

La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de les diligències i investiga aquest tràgic accident marítim, ocorregut el primer dia de l’any.

TEMES

