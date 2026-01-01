Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

“Els concursos exigeixen molt, preparacions, proves, però busques millorar i això també t'enriqueix”

El pastisser i xocolater artesà Arnau Triola triomfa amb el seu original torró creatiu amb el qual va guanyar el segon premi de la segona edició del Campionat Nacional de Torró Creatiu a Agramunt

L'empordanès va obrir professionalment el seu obrador fa poques setmanes a Navata, a l'Empordà

El pastisser empordanès mostrant l'original torró amb el qual va quedar segon al Campionat Nacional de Torró Creatiu celebrat el passat octubre a Agramunt. / @xevifguell

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Navata

"Aquest torró és la mare dels ous", diu el pastisser i xocolater artesà Arnau Triola mostrant l’original torró Nougat d’ametlla marcona amb el qual va guanyar el segon premi de la segona edició del Campionat Nacional de Torró Creatiu celebrat l’octubre passat a Agramunt. "Tot i que anàvem a guanyar, no comptàvem treure res", admet. Sobretot quan va veure alguns competidors com Eric Ortuño, de L’Atelier Barcelona, qui va guanyar, el reconegut pastisser Sergi Vela o Noelia Toré, amb més de 400.000 seguidors a les xarxes, que va quedar tercera.

El pastisser empordanès ens descriu el seu torró evolucionat i que té forma d’ametlla: "La camisa és una xocolata de cafè que fem nosaltres. La primera capa és plàtan, fruita de la passió i oli d’ametlla; l’altra és un Nougat que és una elaboració francesa amb xocolata 100% per contrarestar el dolç i una gianduja (xocolata amb fruits secs i carquinyoli) d’ametlla i xocolata amb llet, perfumada amb cítrics ratllats i un toc de sal Maldon".

Arnau Triola no és novell en això dels concursos i, en aquest cas, l’avantatge era que duien el torró fet. "Els nervis només els tens els deu minuts previs a conèixer els guanyadors", se sincera. També escoltant la valoració del jurat integrat pels pastissers Albert Adrià i Ale Ribas; el president de Torrons Vicens, Àngel Velasco i els crítics gastronòmics Jonathan Armengol i José Carlos Capel. Arnau Triola reconeix que "donar-se a conèixer és necessari perquè si no vens, estàs venut, però els concursos exigeixen molt: preparacions, proves, busques millorar, tot i que això també t’enriqueix".

