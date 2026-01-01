Entrevista
Bibiana Vallmajó, alcaldessa de Navata: “Situar el poble com a zona prioritària per a parcs solars no ens ajuda”
“Volem avançar cap a la transició energètica, però fer-ho d’una manera acompanyada, ordenada i pensada des del territori i amb el poble”
Bibiana Vallmajó Cantenys (Navata, 1979) és mestra d’Educació Infantil i, el 2023, va assolir l’alcaldia com a cap de llista de Som Navata. Vallmajó és reneboda del missioner Quim Vallmajó.
Estan a punt de finalitzar les obres de millora del carrer d’Olot, una de les vies més importants de Navata.
Sí, les obres del carrer d’Olot ja entren a la fase final. És un projecte que venia de l’anterior govern, però des del primer dia vam tenir clar que calia tirar-lo endavant i adaptar-lo al nou context, sobretot pensant en la situació de sequera que viu el país i a la nostra voluntat de fer un poble més amable i passejable.
En què han consistit les obres?
Hem introduït canvis com prioritzar la renovació de tota la xarxa de canonades, substituint-les per nous materials que garanteixen una millor qualitat i salubritat de l’aigua i, al mateix temps, evitem fuites i pèrdues d’aigua, que en el context actual no ens podem permetre. També hem treballat per millorar la mobilitat a peu, fent el carrer més segur i còmode per a tothom. Podem dir que estem molt satisfets amb el resultat i, sobretot, molt agraïts als veïns i veïnes per la paciència i la comprensió durant aquests mesos d’obres.
A què destinaran els diners rebuts en el PUOSC?
Hem sol·licitat la subvenció per remodelar la plaça de l’Era de l’Obra. Un espai que per nosaltres és el cor del poble: un lloc de trobada, de cultura, de joc, de festes… malgrat que fa uns anys, encara funcionava com una zona d’aparcament. Ara volem completar la transformació d’aquest espai, i ampliar-lo fins a la Sala del Sindicat que està just a l’altre costat del carrer.
Què hi volen fer?
La nostra intenció és convertir l’Era de l’Obra en un autèntic espai per fer comunitat. I volem fer-ho d’una manera participada: primer convocarem un concurs d’idees perquè diferents equips d’arquitectes puguin presentar propostes, i després obrirem un procés participatiu perquè la gent del poble pugui triar l’opció que consideri millor.
Deixem de banda les obres. Quines mancances té Navata?
Clarament, una mancança important que té Navata és l’habitatge, com també passa en molts municipis veïns. Actualment, al municipi hi ha 74 habitatges d’ús turístic, i l’oferta d’habitatges de lloguer és pràcticament inexistent, fet que dificulta que joves i famílies puguin venir o quedar-se a viure al poble. Per això des de l’Ajuntament impulsarem un Pla Local d’Habitatge per estudiar la situació real i treballar, amb professionals, propietaris i demandants, buscant solucions que ens permetin ampliar l’oferta residencial.
"Des de l’Ajuntament veiem la cooperativa d’habitatge com una eina potentíssima perquè ofereix una via alternativa per viure a Navata sense comprar o pagar lloguer"
Hi ha el projecte de la cooperativa d’habitatge. Com evoluciona?
Com deia, l’oferta d’habitatges de lloguer a Navata és pràcticament inexistent i això dificulta que joves i famílies puguin venir o quedar-se a viure al poble. Per això, tot i ser una iniciativa privada, des de l’Ajuntament veiem la cooperativa d’habitatge com una eina potentíssima perquè ofereix una via alternativa per viure a Navata sense comprar o pagar lloguer. Just la setmana passada van començar les obres.
Es pot ampliar Torremirona per acollir més residents?
A la urbanització de Torremirona, hi ha pocs terrenys que quedin per construir al mig de la urbanització, ja que durant aquests darrers anys s’han anat fent moltes cases noves. És cert que els propietaris demanen poder créixer, però el POUM aprovat l’any 2021 no ho permet, i per això, ara mateix, el creixement fora de la zona que estableix el POUM, no és viable.
Altres mancances?
Una mancança no menys important és la connectivitat de Navata dins i fora del municipi, des que es va fer la variant de la nacional II, que cal una solució per al pas de vehicles que venen de Lladó i que actualment han de passar per Navata, cal una rotonda que enllaci la carretera de Lladó amb la nacional II i evitar així el trànsit de cotxes pel poble, de la mateixa manera que seria interessant que s’ampliessin els horaris del transport públic facilitant la mobilitat per la comarca. Una altra necessitat és la connexió viària entre Navata i Torremirona.
Navata també ha estat notícia per la possible construcció de parcs solars al poble. Com està el tema?
Sí. Una altra mancança que tenim, és la falta de planificació territorial pensant en les energies renovables, i sobretot en la poca competència que tenim les alcaldesses i alcaldes per poder ser gestors de les decisions del territori en aquesta matèria. La publicació del PLATER, que situa Navata com a zona prioritària per a la instal·lació de parcs solars, tampoc ajuda a l’equilibri que perseguim: volem avançar cap a la transició energètica, però fer-ho d’una manera acompanyada, ordenada i pensada des del territori i amb el poble.
A un any i mig vista del final del mandat, què li agradaria haver aconseguit l’any 2027?.
Ens agradaria poder veure executada la remodelació de l’Era de l’Obra, que ha de convertir-se en un espai central de convivència, cultura i vida comunitària. També volem consolidar la dinamització cultural i d’activitats que hem impulsat recentment, amb l’objectiu de fer de Navata un poble viu, actiu i saludable, on l’esport i la cultura formin part del dia a dia.
Més.
Hem iniciat moltes actuacions entorn de la gestió dels residus i volem continuar amb aquesta línia, intentant que el reciclatge al poble creixi i així també poder reduir la taxa que els veïns estan pagant actualment. També volem millorar els espais i equipaments actuals, tot redissenyant espais com el parc de la joventut o la biblioteca, millorant l’eficiència energètica de la sala 1 d’octubre amb el canvi de les obertures, o bé adequant els diferents equipaments esportius pensant a oferir més varietat esportiva. També feines de caràcter intern. Com, per exemple, finalitzar la redacció del Pla d’igualtat dins el qual s’hi veurà reflectida la Valoració dels llocs de treball de tot el personal de l’ajuntament, i amb conseqüència una millora en les condicions laborals de tots ells.
I, de la feina feta, què en destacaria?
Destacaria la feina que no es veu, la d’ordenar, revisar procediments, actualitzar ordenances, estabilitzar el personal, fer estudis de costos de tots els serveis, iniciar la licitació d’alguns serveis que estaven amb contractes vençuts, etc. És una feina poc visible, molt tècnica i que requereix temps, però absolutament imprescindible per garantir que l’ajuntament funcioni amb eficàcia i seguretat jurídica.
