Societat
Jaume Sala, el campaner de Vilaür, de 85 anys, tocarà les campanades de Cap d’Any
Ha fet de campaner tota la vida; el seu pare ja n’era i li va transmetre la passió per aquesta activitat
Aquesta nit del 31 de desembre, Jaume Sala tornarà a tocar les campanades per donar la benvinguda a l’any nou. Serà després del sopar popular del centre cívic quan s’anirà a la plaça per escoltar-les i brindar per 2026. Jaume Sala, que té 85 anys, ha fet de campaner tota la vida. El seu pare ja n’era i li va transmetre la passió per aquesta activitat. Així, a set anys ja tritllejava les campanes i durant més de quatre dècades, ha pujat cada vespre al campanar per donar corda al rellotge. Explica que també tots els dies, tocava, des de l’església, a oració el migdia i el vespre. A tall d’anècdota, recorda que quan a Vilaür venia el camió del peix, en Jaume Sala feia un toc per avisar el veïnat i diu que arribaven abans els gats que la gent.
Jaume Sala, paleta de professió, té un gran pessebre a l’entrada de casa seva que mostra amb molta satisfacció perquè les construccions són de producció pròpia. A més, realitza maquetes d’esglésies i ara està elaborant la de Vilaür, amb el campanar que té per a ell un gran valor sentimental.
