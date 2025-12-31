Anuari
De la sequera a la dermatosi nodular: aquestes són les notícies més destacades del 2025 a l'Alt Empordà
L'avanç en la transformació ferroviària de Figueres, la mala gestió dels animals a la gossera comarcal, la mort de Josep Maria Joan i Rosa i el pas de La Volta i La Vuelta per la comarca han estat altres fets rellevants de l'any
REPORTATGE MULTIMÈDIA | Per què passarà a la història el 2025? Aquestes són les notícies més destacades de l'any a Catalunya, Espanya i el món
El 2024, a l’Alt Empordà, ha estat un any intens informativament parlant. S’hi han viscut moments destacats com l’auge i la caiguda de la sequera, l’avanç en la transformació ferroviària de Figueres, la mala gestió dels animals a la gossera comarcal, l’expansió de la dermatosi nodular, el pas de La Volta i La Vuelta per la comarca i la mort de Josep Maria Joan i Rosa, entre altres. A continuació, us oferim una selecció d’alguns dels fets més rellevants de l’any.
📅 GENER
La sequera castiga la majoria de pobles de la comarca
Estava cantat des de feia setmanes. Davant la falta de pluges i per garantir la campanya de reg dels agricultors de la comarca, el Govern va decretar, a mitjans de gener, l’entrada en emergència de 22 municipis de l’Alt Empordà, proveïts pels aqüífers dels rius Fluvià i Muga. Les restriccions van ser les mateixes que ja tenien les poblacions que depenen del pantà de Darnius-Boadella, entre elles Figueres, que ja estaven en emergència. A diferència de l’any passat, aquest cop no es preveia cap règim sancionador per als municipis que sobrepassessin el límit. Les localitats afectades pel decret d’emergència van ser Agullana, Capmany, Garriguella, la Jonquera, l’Armentera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga, Vilamacolum i Espolla. Aquests pobles se sumaven a Figueres i als altres 11 municipis que depenen del pantà de Darnius-Boadella, que ja feia mesos que no sortia d’aquesta fase d’emergència. Els pagesos de l’Alt Empordà demanaven que es mantinguessin les ajudes del 2024. El sector assenyalava que, per a ells, això suposava "un sacrifici", ja que a l’estiu el blat de moro és el cereal més habitual. De fet, l’any passat molts pagesos van haver de plantar gira-sol, sorgo o cereal d’hivern en comptes de blat de moro, a causa de la situació de sequera i de les restriccions imposades.
AL GENER TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
La restauració de la Casa Gran
La Casa Gran de Fortià es va omplir de veïns, el 12 de gener, amb motiu de la inauguració del nou ajuntament. Setanta-cinc anys després d’haver estat declarat BCIN, l’edifici, també conegut com a Casa de la Reina Sibil·la, s’obria per a l’ús públic.
Els seixanta anys d’excursionisme a l'Empordà
El Centre Excursionista Empordanès ha celebrat enguany el seu seixantè aniversari. L’entitat figuerenca va presentar un documental commemoratiu sota la cúpula del Teatre-Museu Dalí. Els socis de l’entitat van gaudir d’una jornada molt especial.
📅 FEBRER
Vilatenim i Figueres acorden recuperar el Centre Recreatiu
Coincidint amb el cinquantè aniversari de l’annexió a Figueres, el Centre Recreatiu Empordanès de Vilatenim i l’Ajuntament van arribar a un acord definitiu per a la construcció del nou local social que ha de substituir l’històric immoble enderrocat el 2016. L’entitat aportarà 125.000 euros al projecte, diners que procedeixen de la indemnització que la Generalitat va pagar al Centre a conseqüència del procés d’expropiació dut a terme per a l’ampliació de la carretera C-260. Aquest fet va passar mentre l’exalcalde de Figueres, Santi Vila, era el conseller de Territori del Govern català. En el pressupost vigent d’enguany, ja hi havia una partida de 230.000 euros per a finançar aquest projecte. L’enderroc de l’edifici va deixar els veïns de Vilatenim sense un local que havia estat la referència del poble des de 1946. L’Ajuntament va aixecar un envelat provisional que no ha tingut massa fortuna. Els veïns han fet servir l’edifici del Consell Municipal com a lloc de trobada. L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, celebrava que el conveni pugui arribar a l’aprovació definitiva del ple. "Era un compromís de mandat que el nostre grup municipal havia adquirit amb la gent de Vilatenim. Estem molt agraïts a la predisposició mostrada per la junta que presideix Maria Helena Monturiol per a arribar a un acord definitiu". Durant les negociacions, Monturiol expressava un fet cabdal per a la gent de Vilatenim: "Mai hem volgut perdre la nostra identitat de poble".
AL FEBRER TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
El Grup Padrosa s’expandeix a Europa
El Grup Padrosa i el fons gestor TIIC s’havien associat per desenvolupar la primera plataforma paneuropea d’àrees d’estacionament segures per a vehicles pesants (SSTPAs). El projecte està en plena execució en la seva primera fase.
L’Escala llueix el fons de Josep Esquirol
Les tres sales de la planta baixa de l’Alfolí de la Sal mostraven l’exposició Josep Esquirol. La memòria fotogràfica de l’Escala, un impagable recorregut en setanta imatges que ens permetien recular en el passat i entendre la vàlua del fons fotogràfic.
📅 MARÇ
Passes per la transformació ferroviària de Figueres
Una cimera bilateral entre els governs de l’Estat i de la Generalitat, celebrada a Barcelona, desencalla un dels projectes que suposarà la gran transformació urbanística i de comunicació de la Figueres dels propers anys: la variant ferroviària i la nova estació intermodal on conviuran el TGV i el tren convencional. També s’anuncia que l’Incasòl gestionarà els terrenys alliberats de l’estació vella i les vies. Les obres de la nova variant ferroviària, per una banda, inclouen duplicar el ramal que ja surt de l’actual traçat del tren convencional, i que enllaça amb l’estació Figueres-Vilafant. Actualment en desús, és el que es va fer servir entre els anys 2011 i 2013 perquè els passatgers de la línia Barcelona-Portbou enllacessin amb els serveis d’alta velocitat que anaven fins a París. A partir de l’actual estació, caldrà construir 8,1 quilòmetres de via nous, que des de la nova estació intermodal tornaran a entroncar fins a la línia Figueres-Portbou. Aquest traçat és el que inclou el túnel d’1,75 quilòmetres a tocar del castell de Sant Ferran i el viaducte de 70 metres per salvar l’N-260. El projecte, que suma una inversió de més de 200 milions d’euros, també inclou la nova estació intermodal, que ampliarà l’actual del TGV.
AL MARÇ TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
El jaciment de Sant Joan Sescloses, al descobert
L’església de Sant Joan Sescloses de Vilanova de la Muga es revela com un jaciment "excepcional". D’entrada pel seu caràcter inèdit, però també per les troballes que s’hi fan, entre elles, tres sarcòfags paleocristians de marbre blanc d’un antic monument funerari d’un establiment rural senyorial del segle IV o V.
La Volta a Catalunya escalfa motors abans de la Vuelta
Després de cinquanta-sis anys, els figuerencs van tornar a viure l’emoció de veure en directe la Volta Ciclista a Catalunya. Era una bona prova per a la ciutat per preparar-se per la contrarellotge de la Vuelta, que es celebraria a l’agost, i que va recol·locar la comarca -amb polèmica inclosa- dins l’aparador ciclista mundial.
📅 ABRIL
L’obra escultòrica de Mercè Riba entra a la Sagrada Família
La Sagrada Família d’Antoni Gaudí és una obra en la qual participen molts artistes, artesans, tècnics i professionals. Molts resten en l’anonimat, però, per primer cop, s’impulsa un concurs per bastir la capella de l’Assumpta, dedicada a la Verge Maria. De planta quadrada i alçada de trenta metres, va ser dissenyada el 1920 pel mateix Gaudí qui en va fer els plànols originals i tota la simbologia, com el mantell de la Mare de Déu sostingut per quatre àngels de pedra inspirat en el baldequí de Lluís Bonifàs Massó de la Catedral de Girona. Després d’un procés de selecció, d’oferiment i acceptació dels projectes, l’empordanesa Mercè Riba va ser una de les tres escultores seleccionades, junt amb Teresa Riba, d’Igualada i Béatrice Bizot, a Tarragona. Riba dona forma en pedra a Sant Josep Oriol molt venerat a Barcelona que s’instal·larà en un dels dos portals d’accés i els quatre relleus interiors de la capella explicant la vida de la mare de Déu. La idea és que la capella s’inauguri a mitjans de l’any 2026 coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí. Com a curiositat, Antoni Riba, besavi de l’artista, va començar essent escultor i treballant amb els germans Vallmitjana quan estaven fent el pòrtic del naixement de la Sagrada Família.
A L'ABRIL TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
Denuncien la mala gestió amb els animals de la gossera
Antics voluntaris de la protectora de Figueres denuncien que se’ls nega l’accés a les instal·lacions d’Albons, on set mesos enrere van ser traslladats. El Consell Comarcal assegura que manté un control exhaustiu dels animals i que, juntament amb la nova empresa adjudicatària del servei, vetllen pel seu benestar.
Surt a la llum una obra de Giampietrino inèdita
La recerca de l’historiador de l’art i restaurador Ignacio G. Panicello permet atribuir la Santa Catalina d’Alexandria (1530) de les col·leccions del Museu del Castell de Peralada a Giampietrino, pintor renaixentista italià, deixeble de Leonardo da Vinci. D’obres seves n’hi ha poques a l’Estat i moltes s’han perdut.
📅 MAIG
L’Empordà s’aixeca contra les amenaces al territori
A mitjan maig es presentava a la Rambla de Figueres la coordinadora ciutadana Empordà Dempeus, un espai unitari de defensa del territori que naixia com a resposta a l’allau de projectes urbanístics, energètics i d’infraestructures que, segons denunciaven, "amenacen l’Empordà". Els seus portaveus, Clara Julià, tècnica de la IAEDEN, i Josep Ciurana, de Stop Especulació Verda – Som Territori, definien la iniciativa com "una reacció davant l’allau de projectes i iniciatives que ens amenacen i que s’han anat multiplicant i estenent arreu del territori". Empordà Dempeus s’estrenava impulsada per una vintena d’entitats ecologistes, socials, agràries i veïnals de la zona i amb el suport d’una quinzena d’ajuntaments empordanesos. El manifest del moviment reclamava polítiques públiques que prioritzessin l’interès general. Empordà Dempeus celebrava la seva primera mobilització, una manifestació unitària, el dissabte 14 de juny, amb dues columnes que sortien des del nord i el sud de Figueres i confluïen a la Rambla. Durant els mesos següents, Empordà Dempeus celebrava les seves primeres assemblees tot definint l’estratègia política a seguir per frenar algun dels projectes amenaçadors en el punt de mira. Actualment, casos com els projectes de parc eòlic a la Tallada d’Empordà o la badia de Roses són alguns dels punts més calents de l’activitat d’Empordà Dempeus.
AL MAIG TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
Paco Pérez, el més veterà del futbol català
L’entrenador del Vilafant, Paco Pérez, va convertir-se en el futbolista català més veterà quan el 10 de maig va disputar vint-i-cinc minuts contra el Selvatans. Tenia seixanta-un anys i va saltar al camp per suplir les nombroses baixes del seu equip.
Es renova el Museu de l’Empordà
A principis de maig es va celebrar la reobertura de la col·lecció permanent del Museu de l’Empordà, amb un projecte museogràfic i un discurs que potenciava el diàleg entre creadors i el connectava al segle XXI sense oblidar els seus orígens.
📅 JUNY
Els Amos de l’Àrea celebren la màgia del futbol
Els màxims golejadors i els porters menys golejats dels equips de futbol i futbol sala de l’Alt Empordà eren premiats el dimecres 18 de juny en la gala Amos de l’Àrea. Era la catorzena edició d’uns guardons ja consolidats com la gran festa del futbol altempordanès. La vetllada deixava una bona colla de premis de diferents tipus i una emocionant ponència a càrrec d’Arseni Comas, mític exfutbolista de la província de Girona que va explicar amb enorme emoció -i amb alguna llàgrima- les seves vivències. Comas és, ara, el segon entrenador de la Unió Esportiva Figueres. L’edició premiava un total de divuit futbolistes -nou porters i nou golejadors. Es dividien entre les set categories del futbol català i estatal amb presència d’almenys un equip de l’Alt Empordà. Pel que fa al futbol masculí, eren premiades cinc categories: Tercera RFEF, Lliga Elit, Primera catalana, Tercera catalana i Quarta catalana. En el futbol femení n’hi havia dues: Primera catalana i Amateur Futbol-7. S’hi afegia també el futbol sala masculí i femení, en el qual va tornar a triomfar el Futbol Sala Vilafant. Finalment, els Amos de l’Àrea retien homenatge a una altra figura destacada del futbol altempordanès. Pep Genís, l’encarregat de material del Peralada, va rebre el Premi Garatge Sala a la seva trajectòria durant la gala. Genís ja està completant enguany la seva vint-i-cinquena temporada a Peralada, un període en el qual ha fet tota mena de tasques: entrenador, coordinador, delegat...
AL JUNY TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
Brad Pitt compra una casa a l’Alt Empordà
L’actor de Hollywood Brad Pitt, apassionant de l’arquitectura, va afegir una casa altempordanesa a la seva col·lecció. Es tracta de la Casa Xasteros, amb forma d’ovni i ubicada anteriorment a les vinyes de Terra Remota a Sant Climent Sescebes. Ara és a Califòrnia.
L’Entrepobles reuneix 2.000 altempordanesos
La Cursa Entrepobles va fer el seu debut el 15 de maig a Figueres. La prova, en la qual cada corredor representava el seu poble, va reunir 2.000 esportistes i va celebrar el sentiment de pertinença. El municipi de Figueres va aconseguir la victòria.
📅 JULIOL
Mor Josep Maria Joan i Rosa, fundador del Museu del Joguet
Josep Maria Joan i Rosa, el fundador i ànima del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres, va morir el 4 de juliol als 84 anys. Aparellador, artista, col·leccionista i museòleg nascut a Figueres el 1940, va crear l’any 1982 a la seva ciutat un equipament museístic que reuneix en l’actualitat més de 25.000 joguines i que s’ha convertit en un referent en el seu àmbit. La vida de Josep Maria Joan i Rosa va canviar l’any 1971, quan li van proposar de fer una exposició de la seva col·lecció de joguines al Palau Güell de Barcelona. La mostra va ser tot un èxit i es va poder veure en altres indrets de Catalunya, fins que el 1981 va arribar al Palau de Congressos de Perpinyà, on la van visitar més de 90.000 persones. L’empresari figuerenc Joan Duran, que va oferir a Josep Maria Joan la possibilitat d’instal·lar la seva col·lecció a la primera planta d’un hotel que tenia prop de la Rambla de Figueres que ja no exercia l’activitat hotelera. El 18 de juny de 1982 quedava oficialment inaugurat el Museu del Joguet de Figueres, que en el seu primer any de vida ja va rebre 27.000 visitants. Des de llavors, la xifra no ha parat d’incrementar-se, com no han parat de créixer els fons del museu i les activitats, fins al punt de convertir-se en un autèntic referent en la vida cultural i social de Figueres. L’any 1997 es va constituir la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya.
AL JULIOL TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
Inseguretat a Empuriabrava en un edifici de veïns ocupat
Empuriabrava viu una situació d’inseguretat ciutadana que preocupa veïns i autoritats. L’edifici Santo Domingo, al sector Muga, s’ha convertit en un dels punts més conflictius, amb baralles diàries, i delinqüència habitual. La Policia Local recalca que l’immoble és de propietat privada, fet que dificulta la intervenció directa.
Menys de cinc milers d’aturats per primer cop des del 2008
La comarca va començar l’estiu amb 4.932 persones registrades a les llistes de l’atur com a demandants de feina. Són 330 menys que les que hi havia fa un any (5.226, juny del 24) i 3.563 menys de les que hi havia una dècada enrere (8.495, juny del 15). Per primer cop des de la crisi financera del 2008, el mínim de 5.000 persones a l’atur.
📅 AGOST
La Vuelta aterra per primer cop a l’Alt Empordà
La Vuelta a Espanya, una de les tres curses per etapes més importants del circuit internacional, passava per primer cop per la comarca, el 27 d’agost passat. Va ser una etapa particular: una contrarellotge per equips amb un recorregut curt i intens, que tindrà sortida i arribada a Figueres. Representava la cinquena de les vint-i-una etapes de la Vuelta i suposava l’arribada de la prova al territori peninsular, després de quatre primeres jornades en el nord-oest italià. Després de passar per l’Empordà, la gran volta es va estendre durant dues setmanes i mitja més fins a acabar a Madrid el 14 de setembre. A Figueres, en la contrarellotge per equips, l’UAE Team Emirates va guanyar amb un temps de 25:26, seguit de Visma-Lease a Bike, Lidl-Trek, Red Bull-Bora i INEOS Grenadiers. El resultat va permetre a Jonas Vingegaard recuperar provisionalment el mallot vermell, tot i cedir-lo després a Torstein Træen. La jornada també va destacar per una protesta a favor de Palestina: dues persones van tallar el pas als ciclistes d’Israel-Premier Tech, que van quedar afectats esportivament. Un dels activistes va ser detingut i més tard alliberat, i la plataforma Alt Empordà per Palestina va reivindicar l’acció com un èxit amb ressò internacional.
A L'AGOST TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
Salut anuncia un canvia a la gestió de les d’urgències
La gestió de les urgències sanitàries a l’Alt Empordà es reforma per millorar un model que acumula queixes des de fa anys. S’anuncia el canvi a partir de l’octubre. El problema s’arrossega des de 1999, quan es va centralitzar l’atenció urgent a l’Hospital de Figueres. El 2009 es va crear el Punt d’Atenció Continuada (PAC).
La planta d’Empuriabrava ja pot dessalinitzar aigua
La planta d’Empuriabrava ja pot dessalinitzar aigua per a la Costa Brava nord en cas d’emergència. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha acabat la instal·lació de quatre mòduls d’ultrafiltració i quatre més de dessalinització disponibles en cas de sequera extrema. El cost total de les obres ha estat de 6.428.878 euros.
📅 SETEMBRE
El nou menjador social de Figueres dignifica l’atenció dels vulnerables
Passats sis mesos de l’entrada en funcionament del menjador social de Figueres entrés en funcionament, l’Ajuntament de Figueres va aconseguir abordar la vulnerabilitat extrema i millorar la convivència entre els veïns de la ciutat. El mes de març de 2025 el nou servei es va traslladar a l’edifici de l’antic escorxador comarcal, al camí vell de Vilatenim, una decisió que va permetre donar una nova vida a un servei essencial per garantir els drets més bàsics de les persones en exclusió social. Les obres van tenir un cost de 360.400 euros i van anar a càrrec de l’ajuntament. El canvi d’ubicació, lluny de l’estació i la plaça Pompeu Fabra, va posar fi a les tensions veïnals i va aconseguir millorar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. L’espai acull uns 50 usuaris habituals. A més, incorpora un espai de tarda gestionat per Càritas, on de mitjana i passen unes 25 persones cada dia —principalment en situació de sensellarisme. Tot plegat forma part d’un model més digne, lluminós i acollidor, que vol combinar alimentació, higiene, socialització i seguiment personalitzat, segons destaca la regidora de Benestar Social, Gemma Gironella. Es tracta d’un espai polivalent que forma part del pla de sensellarisme, que a la ciutat atén fins a 55 casos. Segons Gironella, el trasllat del nou menjador social va ser de les primeres prioritats del mandat. El projecte es va executar en temps rècord i, tot i que l’espai està plenament operatiu des del primer dia, el setembre encara quedaven àrees pendents d’habilitar.
AL SETEMBRE TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
Portbou desencalla l'espai Walter Benjamin
Una inversió de gairebé quatre milions i mig d’euros compromesa per la Generalitat, amb dos consellers, Silvia Paneque i Ramon Espadaler, elogiant la "tossuderia" de l’alcalde, Gael Rodríguez, van marcar la presentació del nou projecte del futur espai Walter Benjamin a Portbou.
El pescador més jove de la confraria de Llançà
Amb només 19 anys, l’Oriol Bru Ros, nascut a Corbera de Llobregat, s’ha convertit en el pescador d’arrossegament més jove del Port de Llançà, i probablement de tot Catalunya. La seva història és la d’una vocació primerenca.
📅 OCTUBRE
Es detecta el primer focus de Dermatosi Nodular Contagiosa
El divendres 3 d’octubre es va detectar a Catalunya el primer focus de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en una explotació de vedells de recria a Castelló d’Empúries. El sindicat Unió de Pagesos (UP) ho va comunicar al seu Instagram. Després d’aquest primer cas en van sorgir 15 més a la comarca de l’Alt Empordà concretament als municipis de Castelló d’Empúries -5 casos- Peralada -4 casos-, Pedret i Marzà -3 casos-, Palau-saverdera -1 cas-, Vila-sacra -1 cas-, Pau -1 cas- i Siurana -1 cas-. Aquests focus de la malaltia van obligar a sacrificar un total de 2.359 bovins. Fora de la comarca de l’Alt Empordà es va detectar 1 cas a Cassà de la Selva, en una explotació de 151 bovins. Aquesta malaltia està classificada per la Unió Europea com a virus de tipus A i és de sacrifici obligatori de tot el ramat, encara que no tots els bovins estiguin infectats. Tanmateix, aquesta infecció no afecta els humans. Tot i això, per evitar el contagi a més zones es van aplicar dures restriccions en les zones a 20 i 50 quilòmetres a la rodona del focus. Es va prohibir el moviment de bestiar boví i dels productes derivats, aquesta norma tenia excepcions. Els moviments de carn fresca no van quedar afectats. Després de 45 dies de l’última desinfecció i si no hi havia nous casos s’aixecaven les restriccions. D’aquesta manera, el 8 de gener de 2026 es considerarà que l’Alt Empordà està lliure d’aquest virus.
A L'OCTUBRE TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
El Fòrum Gastronòmic de Figueres fa el ple
Per segon any consecutiu, la Rambla de Figueres va ser l’epicentre del Fòrum Gastronòmic Ciutat, que va rebre la visita de milers de persones durant tres dies, del 3 al 5 d’octubre, i va augmentar el volum de visitants respecte a l’edició anterior.
Inauguració del festival InCadaqués
El festival de fotografia InCadaqués va acollir durant tot l’octubre quaranta creadors de vint països diferents que van exposar en una vintena de galeries i espais efímers de Cadaqués. Alguns dels noms destacats: Man Ray, Txema Yeste o Maya Mercer.
📅 NOVEMBRE
La reconstrucció del Bulevard 32 de Figueres costarà 300.000 euros
El 5 de juny, vora les quatre de la tarda, un home va llançar un artefacte explosiu en un dels locals del Bulevard 32 de Figueres, que connecta amb el carrer Sant Llàtzer, i va ocasionar un incendi de grans dimensions. El foc es va estendre en pocs minuts per tota aquella ala del bulevard, va afectar altres locals —alguns amb negocis en actiu— i va obligar a evacuar ràpidament comerciants i veïns dels pisos superiors. Arran del succés, es va detenir una persona acusada d’un delicte de danys per incendi amb perillositat per a les persones i els béns. Al novembre, cinc mesos després del succés, la normalitat encara no havia tornat al Bulevard 32. I és que, tot i que la reforma no estava ni està aturada, també havien sorgit discrepàncies entre els pèrits de l’asseguradora i la comunitat en relació amb el pressupost final dels treballs, que s’ha duplicat fins a enfilar-se als 300.000 euros. Si s’hi suma la resta de l’edifici i el garatge, la xifra puja al mig milió d’euros.
AL NOVEMBRE TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
Els treballadors del Consell Comarcal de l'Alt Empordà inicien protestes
Els treballadors del Consell Comarcal van expressar la seva preocupació pel bloqueig de dos processos interns: la Valoració de Llocs de Treball, pendent d’aprovació des de fa deu anys, i la renovació del conveni col·lectiu, que no s’actualitza des de fa vint anys. Per aquest motiu, van dur a terme diverses protestes.
El Xou Petit del PA Figueres, el cinquè millor del món
El debut del Patinatge Artístic Figueres en el Mundial, al novembre, no va acabar amb medalla, però no en va quedar gaire lluny. El grup de Xou Petit del club va obtenir la cinquena millor puntuació del certamen, amb un total de 34,20 punts. Aquesta xifra va situar l’equip a la meitat alta de la classificació final.
📅 DESEMBRE
Figueres impulsarà la transformació del sector Oest amb 24,8 MEUR d’inversió
Aquest desembre s'ha fet pública una notícia que marca un abans i un després a la ciutat de Figueres: el projecte presentat per l’Ajuntament ha estat seleccionat per formar part del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, un projecte que pretén impulsar una transformació històrica i integral del sector oest de Figures, un dels sectors més degradats de la ciutat. El projecte presentat l’octubre passat pel consistori contempla accions transversals per un total de 24,8 milions d’euros: la Generalitat n’assumeix el 60% del cost (14,9 MEUR) i l’Ajuntament de Figueres el 40% restant (9,9 MEUR). El projecte de Figueres, denominat Programa de Memòria d’Intervenció Integral de la Zona Oest de Figueres, aposta per una actuació sense precedents que permeti una transformació global, com la que es va efectuar al barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs i per aquest motiu des de l’Ajuntament de Figueres comptarà amb l’arquitecte Sebastià Jornet, qui va ser un dels arquitectes responsables d’aquella actuació, per afrontar urbanísticament aquest projecte al sector Oest. L’objectiu és "revertir dècades de degradació i segregació urbana i replantejar el futur del sector oest projectant-hi equipaments estratègics per la ciutat com la nova estació intermodal i tots els seus nous accessos, els futurs equipaments universitaris i educatius, i una transformació urbanística que permeti nova construcció d'habitatges i serveis al servei de tota la ciutat".
AL DESEMBRE TAMBÉ VA SER NOTÍCIA...
Els darrers socis del Celler Cooperatiu de Mollet de Peralada han anunciat que s'ha arribat a un acord per dissoldre l’entitat que el gestionava, després de setanta anys d’existència d’aquesta cooperativa. Amb la dissolució, els gestors han cedit a l’Ajuntament l’edifici on, de moment, s’instal·laran plaques fotovoltaiques.
Liciten duplicar la variant de Figueres per 118,3 MEUR
El Ministeri de Transports ha licitat, aquest desembre i per 118,3 milions d’euros (IVA inclòs), les obres per duplicar la variant de Figueres. Els treballs s’estendran al llarg de 8,2 quilòmetres, entre l’enllaç de Figueres Sud de l’N-II i Pont de Molins. Els dos nous carrils es faran al costat dret de la carretera actual.
