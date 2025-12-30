Comerç
Paradistes i veïns de Cadaqués reclamen alternatives per al mercat setmanal davant les obres i el mal temps
L'Associació d'Amics de la Natura demanen que es traslladi, almenys durant els mesos d’hivern, al Passeig
L’Ajuntament treballa en una solució de futur amb el nou POUM perquè el mercat tingui un emplaçament definitiu
És un clàssic dels dilluns a Cadaqués: El mercat setmanal reuneix veïns i visitants en una cita que forma part de la vida quotidiana del poble des de fa dècades. Però darrerament, aquesta tradició s’ha vist amenaçada per les mancances que presenta l’espai on se celebra.
La ubicació actual, a la riera, s’ha convertit en un problema durant l’hivern, especialment amb la pluja dels darrers dies. Aquest dilluns 29 de desembre, l’Ajuntament es va veure obligat a suspendre el mercat a causa de l’aigua acumulada, que mantenien la riera encara inundada.
Treballar en condicions difícils
No era la primera vegada: «El dilluns anterior, els paradistes ja van haver de treballar en condicions molt difícils a causa de la pluja», una situació que han denunciat també des de l’Associació d’Amics de la Natura de Cadaqués. Reclamen a l’Ajuntament la reubicació del mercat, almenys durant els mesos d’hivern, al Passeig, «per garantir unes condicions dignes i segures tant per als venedors com per a la ciutadania». Recorden que abans se celebrava al pàrquing Saba, però actualment aquest espai no està disponible per les obres que s’hi estan fent.
"Cal tenir un pla B"
L’Imma Cobo, paradista de fruita i verdura del mercat de Cadaqués, defensa que «hi ha molta gent al poble amb l’hàbit de venir cada dilluns a comprar producte fresc», i lamenta que la situació actual ho posi difícil tant per a paradistes com per a clients. «Em consta que l’Ajuntament va intentar gestionar un espai al pàrquing per ubicar-se, però se li va denegar perquè estava ple, coincidint amb l’afluència de vehicles i visitants durant les festes». Afegeix que s’han viscut moments complicats, especialment per la pluja i la manca d’espai, i també demana que, mentre durin les obres, es busquin alternatives més properes i segures, com el pàrquing de dalt o la placeta de l’entrada, al costat del casino. «Sempre pensem en els clients i en la viabilitat del mercat, cal tenir un pla B perquè les obres encara s’allargaran en el temps», afirma.
Considera que l’Ajuntament és conscient de la problemàtica, i demana col·laboració per trobar solucions pensant en els mesos d’hivern, quan el mal temps pot tornar a fer la situació insostenible, a causa de la pluja o la tramuntana. L’Associació Amics de la Natura lamenta que la situació dels darrers dilluns ha estat molt complicada referint-se als dos darrers dilluns «ja que molts paradistes no hi van poder anar i les vendes van caure» i igualment recorden que l’hivern és especialment difícil pel vent de tramuntana i les pluges, que fan inviable el muntatge de les parades a la zona baixa del poble.
Reivindiquen que es torni a fer al Passeig durant els mesos d’hivern ja que aquesta ubicació ofereix més protecció i facilita el moviment de veïns i visitants
Un problema que persisteix
L’Associació de Naturalistes de Cadaqués denuncia des de fa anys que l’emplaçament actual està exposat al mal temps i que qualsevol episodi meteorològic pot obligar a suspendre el mercat. Reivindiquen que es torni a fer al Passeig durant els mesos d’hivern, almenys com era habitual, ja que aquesta ubicació ofereix més protecció i facilita el moviment de veïns i visitants. «S’ha de buscar la comoditat de qui ha d’anar a comprar i el Passeig és un lloc cèntric i fàcil d’anar-hi a peu, d’aparcar moto o vehicle , carregar i marxar, aquí a més està protegit de vent i arressarat de pluja, allà al pàrquing és tot obert i fa molt fred segons diuen els mateixos paradistes».
Recollida de signatures
L'entitat va presentar un escrit demanant el trasllat durant sis a vuit mesos d’hivern, i una iniciativa veïnal va recollir fa dos anys 300 signatures en el mateix sentit. Malgrat tot, fins ara no han rebut cap compromís formal, assenyala la presidenta de l’entitat Kixe Grau.
L’alcaldessa, Pia Serinyana, constata que la dificultat principal en aquesta situació és la manca d’espais adequats al poble. «El parquing està en obres i la zona d’aparcament que queda és molt petita i no podiem deixar el poble sense pàrquing». Cadaqués és molt petit; la part del centre no té places grans i no té accés a camions grans com els que fan servir els marxants, recalca l’alcaldessa. La zona de la Riera semblava adequada, però si plou no es pot utilitzar». Amb el nou planejament urbanístic, «es preveu transformar l’actual pàrquing de manera que hi hagi una plaça permanent per al mercat, i es confia que aquest pla s’aprovi durant l’any 2026», afirma.
Els naturalistes i veïns recorden que el Passeig ja acull amb èxit activitats temporals com la Fira d’Indians i altres mostres setmanals i fires d’artesania, demostrant que és un espai viable per al mercat setmanal. Pel que fa a la proposta de l’Ajuntament per garantir un espai definitiu per al mercat, la presidenta d’Amics de la Natura creu que «no faria falta considerar un mercat cobert, però si més flexibilitat de manera que es pugui posar en el centre del poble, al passeig els mesos d’hivern i a l’estiu en la riera o en part del pàrquing per a un matí. Crec, és millor la multifuncionalitat d’espais que una zona dedicada per a una sola activitat», conclou.
- Troben una tortuga mossegadora al port de Portbou
- Aquestes són les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- El viatge de dos catalans per Amèrica i Nova Zelanda: 'Quan marxes a viure amb només una bici, ja et mentalitzes que hi haurà dies dolents
- L'embassament de Darnius Boadella assoleix la seva millor reserva dels darrers anys
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- El Ministeri de Transports licita les obres per duplicar la variant de Figueres per 118,3 milions d'euros
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- Defuncions del 29 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà