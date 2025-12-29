El temps
El temporal s'endú les platges de l'Escala i deixa passejos plens de sorra a la Costa Brava
La llevantada arrossega troncs i restes vegetals arreu del litoral, fa caure alguns arbres i causa petites esllavissades
L'Escala
El temporal que ha escombrat Catalunya durant els darrers dies ha deixat passejos marítims plens de sorra de nord a sud de la Costa Brava i s'ha endut les platges de l'Escala però no ha deixat danys greus. La llevantada ha arrossegat troncs i restes vegetals arreu del litoral, ha fet caure algun arbre -com a Palafrugell o a Sant Feliu de Guíxols- i ha causat petites esllavissades. A Portbou, l'embat de les onades va fer caure una biga i part de la teulada d'una de les barraques de pescadors i, com a curiositat, el mar va arrossegar una tortuga mossegadora fins a la platja. Més al sud, a Platja d'Aro, aquest matí les màquines treballen per recuperar l'aspecte del tram sud del passeig, que va quedar colgat de sorra.
