Troben una tortuga mossegadora al port de Portbou
L’exemplar, una espècie originària d’Amèrica del Nord sense colònies estables al Mediterrani, ha estat recollida pels agents rurals
Una troballa poc habitual ha sorprès aquest cap de setmana veïns i visitants de Portbou, on s’ha localitzat a port una tortuga mossegadora (Chelydra serpentina), na espècie no autòctona.
La tortuga mossegadora, originària d’Amèrica del Nord, és coneguda pel seu caràcter agressiu quan se sent amenaçada i per la força de la seva mossegada. Tot i que no és habitual trobar-la al medi natural europeu, en els darrers anys s’han registrat casos puntuals d’exemplars alliberats, sovint provinents del comerç il·legal o de particulars que ja no poden fer-se’n càrrec.
L'exemplar ha estat recollit per Agents Rurals, després que uns veïns avisessin a l'Ajuntament de la presència de l'animal al port.
Subscriu-te per seguir llegint
- «És una malaltia que no sempre es veu»: Una veïna de Ventalló impulsa una rifa solidària per posar llum a la miastènia gravis
- El celler cooperatiu de Mollet de Peralada es dissol després de 70 anys
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
- L'embassament de Darnius Boadella assoleix la seva millor reserva dels darrers anys
- La portalada de la Catedral de l'Empordà recupera els colors originals de l'edat mitjana
- Roses i les conseqüències del seu particular «Efecte 2000»
- L'Alt Empordà viu una nova jornada de temporal de llevant