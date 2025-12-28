Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben una tortuga mossegadora al port de Portbou

L’exemplar, una espècie originària d’Amèrica del Nord sense colònies estables al Mediterrani, ha estat recollida pels agents rurals

Redacció

Portbou

Una troballa poc habitual ha sorprès aquest cap de setmana veïns i visitants de Portbou, on s’ha localitzat a port una tortuga mossegadora (Chelydra serpentina), na espècie no autòctona.

La tortuga mossegadora, originària d’Amèrica del Nord, és coneguda pel seu caràcter agressiu quan se sent amenaçada i per la força de la seva mossegada. Tot i que no és habitual trobar-la al medi natural europeu, en els darrers anys s’han registrat casos puntuals d’exemplars alliberats, sovint provinents del comerç il·legal o de particulars que ja no poden fer-se’n càrrec.

La tortuga mossegadora trobada al Port de Portbou

L'exemplar ha estat recollit per Agents Rurals, després que uns veïns avisessin a l'Ajuntament de la presència de l'animal al port.

