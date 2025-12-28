L'embassament de Darnius Boadella assoleix la seva millor reserva dels darrers anys
El Pantà de referència de l'Alt Empordà ja ha guanyat 12,5 Hm³ gràcies a la llevantada i s'acosta al 80%
L'embassament de Darnius Boadella ha rebut el millor regal de Nadal dels darrers anys gràcies a l'aigua aportada per la Muga i l'Arnera, els seus principals proveïdors, com així ho demostra el vídeo captat per Lluís Barrera i que il·lustra aquesta informació. Les pluges descarregades a les Salines i la seva cadena muntanyosa, provocades pel temporal de llevant que ha castigat el litoral de la Costa Brava, han fet que el Pantà de referència a l'Alt Empordà ja hagi guanyat 12,5 Hm³ de reserva d'aigua en només quatre dies.
Abans del temporal, l'embassament es trobava al 56,92% de la seva capacitat (36,3 Hm³), una quantitat d'aigua gens menyspreable després del greu període de sequera que les pluges de la passada primavera van permetre deixar enrere.
Acostant-se al 80%
Aquest diumenge, 28 de desembre, segons les dades de l'ACA, la presa reté 48,74 Hm³, una quantitat que continuarà augment els pròxims dies a mesura que els rius i rieres vagin conduint l'aigua que baixa de la muntanya.
Aquesta dada representa el 76,9% de capacitat del Pantà, un percentatge molt superior al de les mitjanes històriques dels darrers anys i absolutament allunyat del 17,18% (10,88 Hm³) que es va registrar ara fa justament un any, en aquesta mateixa data. De fet, la mitjana dels darrers cinc anys tampoc era massa bona (22,31 Hm³) i la de la dècada només s'acostava al terç de la capacitat de l'embassament (28,39%).
