La llevantada de Portbou al Port de la Selva en trenta imatges
La Costa Brava nord, entre l'Albera Marítima i la Mar d'Amunt, ha rebut l'impacte del fort onatge generat pel temporal
Des d'aquest dijous, coincidint amb el dia de Nadal, fins ben entrat el cap de setmana, la llevantada que castiga la Costa Brava no ha afluixat. El color blanc de la cresta de les onades i el cel emboirat per la pluja intermitent, han estat constants fins aquest divendres al vespre. Des de dalt del Coll del Frare o del capdamunt de Cap Ras, el temporal ha ofert imatges que mostren tota la crueltat de la natura quan està desbocada. Les pedres acumulades al passeig de Portbou, les tanques descalçades a la platja de Garbet o la barrumera escumosa de l'embarcador de Sant Carles de Llançà, serveixen per a veure l'abast d'un mar mogut desafiat per peces emblemàtiques del paisatge empordanès, com el vell Tamariu de Grifeu, l'antiga illa del Castellar de Llançà o les cales que uneixen aquesta vila amb el Port de la Selva.
De punta a punta
La llevantada s'ha fet notar per tot arreu, amb tota la seva empenta a Cap de Creus i el litoral de Cadaqués, també a la veïna Costa Vermella i en tots els racons de la badia de Roses, de punta a punta, generant imatges espectaculars a l’Escala. Us oferim trenta imatges capturades en el transcurs d'aquest 27 de desembre entre Portbou i el Port de la Selva. Totes elles han estat preses respectant les restriccions de seguretat i utilitzant teleobjectiu sense cap aproximació indeguda a la primera línia de mar.
- «És una malaltia que no sempre es veu»: Una veïna de Ventalló impulsa una rifa solidària per posar llum a la miastènia gravis
- El celler cooperatiu de Mollet de Peralada es dissol després de 70 anys
- Temporal a l'Empordà: el Manol supera el llindar de perill a Santa Llogaia i Vilatenim
- La portalada de la Catedral de l'Empordà recupera els colors originals de l'edat mitjana
- Protecció Civil demana allunyar-se del Manol a Santa Llogaia d’Àlguema
- Només vull ser tractat com una persona': dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Evacuen la residència d'Altem al Far d'Empordà