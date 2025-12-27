L'Alt Empordà viu una nova jornada de temporal de llevant
- «És una malaltia que no sempre es veu»: Una veïna de Ventalló impulsa una rifa solidària per posar llum a la miastènia gravis
- El celler cooperatiu de Mollet de Peralada es dissol després de 70 anys
- Temporal a l'Empordà: el Manol supera el llindar de perill a Santa Llogaia i Vilatenim
- La portalada de la Catedral de l'Empordà recupera els colors originals de l'edat mitjana
- Protecció Civil demana allunyar-se del Manol a Santa Llogaia d’Àlguema
- Només vull ser tractat com una persona': dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Evacuen la residència d'Altem al Far d'Empordà