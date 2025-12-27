El celler cooperatiu de Mollet de Peralada es dissol després de 70 anys
Els últims socis de la Cooperativa agrícola han fet la cessió a l’Ajuntament de l’edifici on, de moment, instal·laran plaques fotovoltaiques a la teulada
Els darrers socis del Celler Cooperatiu de Mollet de Peralada han arribat a una acord per dissoldre l’entitat que ho gestionava, després de setanta anys d’existència d’aquesta cooperativa. Amb la dissolució, els gestors han fet la cessió a l’Ajuntament de Mollet. «De moment, tenim una subvenció assignada per posar plaques fotovoltaiques al teulat de l’edifici, però, a dins, hi ha una gran inversió, que haurem de fer a poc a poc», explica l’alcalde molletenc, Alfons Vilanova.
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà informava, el mes d’octubre passat, que havia rebut un ingrés de documents procedent de la Cooperativa Agrícola de Mollet de Peralada, la qual estava en vies de dissolució. «El volum ingressat és poc voluminós, però són els documents bàsics i més importants de l’associació, en concret, actes de les sessions dels socis, el primer reglament del 1954 i nombroses escriptures notarials, que passen a completar un aplec de documents ingressats fa una dècada ben bona», deien.
Neix la Cooperativa Agrícola
La Cooperativa Agrícola de Mollet de Peralada era un celler fundat l’any 1954 de cap i de nou per dotze socis fundadors, amb estatuts aprovats el 1956. A principis de la dècada dels seixanta, van ampliar l’edifici amb l’adquisició d’un immoble annex propietat d’Àngel Bosch, amb 3.500 hectòlitres més; però, el 1961, amb Josep Riera Ferraró de president, es tirava endavant un celler de nova planta, que incloïa nova maquinària i un altre celler més. L’enòleg Simó Serra Pumarola, format a la ciutat de Bordeus, va començar a prestar els seus serveis a la Cooperativa el 1964, la qual cosa representava un pas qualitatiu important en la producció de vi i control de malalties de la vinya.
A partir del 1979, amb Josep Resta Nadal com a president, es va formar la Societat Comercial Vinícola del Nord-est SA -COVINOSA- que, juntament amb Caves de Peralada, assumien la funció d’embotellament dels vins. El primer celler va ser comprat al senyor Bouchardí i disposava de dinou tines de 240 hectòlitres cada una, que aviat van quedar insuficients per a absorbir tota la producció de vi.
L’edifici té una façana característica que el celler va divulgar durant uns anys en les seves etiquetes. Aquesta ha estat una important cooperativa vinícola de l’Alt Empordà i, a hores d’ara, té un acord signat amb Caves de Peralada com a local d’emmagatzematge.
