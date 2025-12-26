Temporal a l'Empordà: atenció pel creixement dels rius per la pluja
El cabal del Manol supera el llindar de perill a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema
La forta pluja caiguda al llarg de la nit està complicant el matí de Sant Esteve a l'Alt Empordà, i des de Protecció Civil s'alerta del perill d'acostar-se tant a la costa, per les fortes onades, com als rius i rieres pel perill de desbordament. En aquest sentit, el cabal del Manol supera el llindar de perill a l'altura de Santa Llogaia d'Àlguema. Anit, també per la crescuda d'aquesta afluent de la Muga,a Figueres també es va decidir enviar cap a casa alguns dels usuaris de la residència d'ALTEM.
A banda dels avisos per acumulació de pluja, es mantenen vigents els avisos per intensitat de plujaa les comarques del prelitoral i litoral central i nord, i localment és possible que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta. Durant aquest episodi, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu la possibilitat de crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, especialment a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià.
Peril pel fort onatge
D'altra banda, pel que fa a l'estat de la mar, la probabilitat de fort onatge augmentarà significativament les properes hores i fins dissabte, 27 de desembre, i es poden produir onades superiors als 4 metres (mar brava) a tot el litoral, amb especial rellevància al litoral nord de l'Empordà). Així, l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) és d'un nivell de perill de 6 sobre 6.
